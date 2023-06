Au moins 59 personnes tuées après le naufrage d’un bateau au large des côtes du sud de la Grèce

Au moins 59 personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues au large des côtes du sud de la Grèce après qu’un bateau de pêche transportant des migrants a chaviré et coulé, ont annoncé mercredi les autorités.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée dans la région. Les autorités ont déclaré que 104 personnes avaient été secourues jusqu’à présent à la suite de l’incident nocturne à environ 75 kilomètres au sud-ouest de la région sud du Péloponnèse en Grèce.

Quatre des survivants ont été hospitalisés avec des symptômes d’hypothermie. On ne sait pas combien de passagers pourraient rester portés disparus en mer après la récupération des 59 corps, ont déclaré les garde-côtes grecs.

Six navires des garde-côtes, une frégate de la marine, un avion de transport militaire, un hélicoptère de l’armée de l’air, plusieurs navires privés et un drone de l’agence de protection des frontières de l’Union européenne, Frontex, participaient aux recherches en cours.

Des migrants arrivent au port de Kalamata, après l’opération de sauvetage de mercredi. (Eurokinissi/Reuters)

Le bateau à destination de l’Italie aurait quitté la région de Tobrouk, dans l’est de la Libye. Les garde-côtes italiens ont d’abord alerté les autorités grecques et Frontex de l’approche du navire mardi.

Au port sud de Kalamata, des dizaines de migrants secourus ont été emmenés dans des zones protégées mises en place par les services d’ambulance et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés pour recevoir des vêtements secs et des soins médicaux.

Les autorités libyennes ont lancé une importante campagne de répression contre les migrants au début du mois dans l’est de la Libye. Des militants ont déclaré que plusieurs milliers de migrants, dont des Égyptiens, des Syriens, des Soudanais et des Pakistanais, ont été arrêtés. Les autorités libyennes ont expulsé de nombreux Égyptiens vers leur pays d’origine par un point de passage terrestre.

Dans l’ouest de la Libye, les autorités ont attaqué des centres de migrants dans la capitale, Tripoli, et dans d’autres villes au cours des dernières semaines. Au moins 1 800 migrants ont été arrêtés et emmenés dans des centres de détention gérés par le gouvernement, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Les contrebandiers méditerranéens emmènent de plus en plus de gros bateaux dans les eaux internationales au large de la Grèce continentale pour tenter d’éviter les patrouilles locales des garde-côtes.

Incidents mortels à des niveaux jamais vus depuis 6 ans

Dimanche, 90 migrants sur un yacht battant pavillon américain ont été secourus dans la région après avoir lancé un appel de détresse.

Séparément mercredi, un yacht avec 81 migrants à bord a été remorqué vers un port de la côte sud de l’île grecque de Crète après que les autorités ont reçu un appel de détresse.

Le dernier incident survient alors que l’agence des Nations Unies pour les migrations a rapporté mardi que 2022 avait été la plus meurtrière pour les migrants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord cherchant à rejoindre l’Europe depuis 2017.

Environ 3 800 personnes sont mortes sur les routes migratoires maritimes et terrestres à l’intérieur et à partir de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, selon les données publiées par le projet sur les migrants disparus de l’Organisation internationale pour les migrations. C’est 11% de plus qu’en 2021 et le plus élevé depuis 2017, lorsque le projet a documenté la mort de 4 255 personnes dans la région.

Les trois premiers mois de 2023 ont été le premier trimestre le plus meurtrier depuis 2017, a rapporté la même agence, avec 441 décès de migrants documentés.

« La situation en Méditerranée est une crise humanitaire depuis plus d’une décennie maintenant », a déclaré le porte-parole de l’OIM, Safa Msehli, en avril. « Et le fait que les décès continuent tout seuls est très alarmant, mais le fait que cela augmente est extrêmement alarmant car cela signifie que très peu de mesures concrètes ont été prises pour résoudre le problème. »