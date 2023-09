Au moins 58 morts, dont un enfant, après qu’un incendie ait ravagé un immeuble de cinq étages à Johannesburg

Un incendie MASSIF a ravagé un immeuble de cinq étages dans la plus grande ville d’Afrique du Sud, tuant au moins 58 personnes.

Un enfant en bas âge fait partie des victimes de l’horrible incendie qui a éclaté dans la nuit à Johannesburg, tandis que 43 autres personnes ont été blessées.

L’incendie meurtrier s’est déclaré dans un immeuble à Johannesburg Crédit : @CityofJoburgZA/ X

Au moins 58 morts et des dizaines d’autres blessés à la suite de l’incendie Crédit : Reuters

Une image choquante partagée sur les réseaux sociaux montre comment le ciel était éclairé par une inquiétante lueur orange alors que l’incendie faisait rage.

Les services d’urgence ont déclaré avoir réussi à éteindre l’incendie tandis que les pompiers secouraient les résidents de l’immeuble.

Le porte-parole Robert Mulaudzi a déclaré que le bâtiment situé dans le centre-ville de la grande ville était « un établissement informel ».

« Donc là [are] « Il y a beaucoup de structures informelles à l’intérieur du bâtiment », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de débris que nous devons enlever. »

Les appartements ont maintenant été évacués, laissant les autorités lancer des opérations de recherche et de récupération pour retrouver les occupants portés disparus.

Les autorités s’attendent à ce que le bilan macabre des morts s’alourdisse encore à mesure qu’ils parcourent les débris du bâtiment à plusieurs étages.

Les autorités affirment que l’incendie a été en grande partie éteint, mais de la fumée noire a continué de s’échapper de l’immeuble calciné.

Des images effrayantes montrent des corps couverts alignés à l’extérieur du bâtiment alors que la recherche d’autres victimes se poursuit.

