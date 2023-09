Au moins 52 morts, dont un policier, dans l’attentat suicide qui a secoué une mosquée au Pakistan

Au moins 52 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à la bombe près d’une mosquée au Pakistan.

Plus de 50 personnes ont été blessées après l’attentat à la bombe survenu ce matin à Mastung, dans la province du Baloutchistan (sud-ouest).

Crédit : AP : Associated Press

L’attentat suicide s’est produit lors d’un rassemblement religieux marquant l’anniversaire du prophète Mahomet, ont indiqué des responsables.

L’inspecteur général adjoint de la police, Munir Ahmed, a déclaré : « Le kamikaze a fait exploser près du véhicule du commissaire adjoint de la police. »

Le ministre de l’Intérieur, Sarfraz Bugti, a qualifié l’explosion d' »acte très odieux ».

Les victimes ont été soignées à l’hôpital de la ville voisine de Mastung.

Des images dramatiques sur les réseaux sociaux montrent de nombreux blessés secourus par les services d’urgence.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque.

