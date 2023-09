Au moins 52 morts dans un attentat suicide au Pakistan, lors d’un événement marquant l’anniversaire du prophète Mahomet

Au moins 52 personnes ont été tuées et à peu près autant blessées lors d’un attentat suicide au Baloutchistan, au Pakistan.

L’explosion a ravagé une foule rassemblée près d’une mosquée pour célébrer la naissance du prophète Mahomet.

Aucun groupe n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Au moins 52 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées vendredi dans un attentat suicide contre un rassemblement religieux marquant l’anniversaire du prophète Mahomet dans la province agitée du Baloutchistan au Pakistan, ont annoncé les autorités sanitaires et la police.

Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion, qui survient au milieu d’une recrudescence des attaques revendiquées par des groupes militants dans l’ouest du pays, augmentant les enjeux pour les forces de sécurité à l’approche des élections nationales prévues en janvier de l’année prochaine.

« Le kamikaze a explosé près du véhicule du commissaire adjoint de la police », a déclaré à Reuters l’inspecteur général adjoint de la police Munir Ahmed, ajoutant que l’explosion avait eu lieu près d’une mosquée où les gens se rassemblaient pour une procession pour marquer l’anniversaire de Mohammad, qui est un événement public. vacances.

Le Tehrik-e Taliban Pakistan, un groupe qui regroupe divers groupes islamistes sunnites radicaux, a nié avoir perpétré l’attaque.

Les blessés étaient soignés dans les hôpitaux de la ville voisine de Mastung. Le ministre de l’Intérieur, Sarfraz Bugti, a qualifié l’explosion d' »acte très odieux ».

Jan Achakzai, ministre de l’Information du Baloutchistan, a lancé un appel urgent aux donneurs de sang pour aider à soigner les blessés.

Il a également annoncé une période de deuil de trois jours.

En juillet, plus de 40 personnes ont été tuées dans un attentat suicide dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, lors d’un rassemblement d’un parti politique religieux.

Si la célébration de l’anniversaire du Prophète est acceptée par la majorité des sectes islamiques au Pakistan, certaines confessions y voient une innovation injustifiée.

Chaque année, les mosquées et les bâtiments gouvernementaux sont minutieusement illuminés par des guirlandes lumineuses et les gens défilent en processions pour marquer l’anniversaire du Prophète.

À la même occasion, en avril 2006, un kamikaze avait tué au moins 50 personnes dans la ville portuaire de Karachi après avoir fait exploser un engin lors d’un rassemblement de musulmans sunnites.

Aucun groupe n’a jamais revendiqué la responsabilité de l’attaque, bien que trois hommes du groupe sectaire interdit Lashkar-e-Jhangvi aient été inculpés.

Le Baloutchistan, la province la moins peuplée du Pakistan, abrite également plusieurs groupes militants qui luttent pour l’indépendance ou pour une plus grande part des ressources minières de la région.

Les talibans pakistanais, qui ont intensifié leurs attaques contre des cibles militaires et gouvernementales depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, ont déclaré qu’ils n’avaient rien à voir avec l’attaque du Baloutchistan de vendredi.

« Le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) affirme n’avoir aucun lien avec cette attaque, et notre position sur les attentats à la bombe dans l’espace public est sans équivoque », a déclaré le groupe dans un communiqué.

La section régionale du groupe État islamique, connue sous le nom d’État islamique-Khorasan (IS-K), a également mené des attaques dans la région par le passé.

« L’attaque contre des innocents venus participer au cortège… est un acte très odieux », a déclaré le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Par ailleurs, l’armée pakistanaise a déclaré vendredi que quatre soldats avaient été tués alors qu’ils combattaient une tentative des militants du TTP d’infiltrer le Baloutchistan depuis l’Afghanistan.

« Au cours d’échanges de tirs, trois terroristes ont également été envoyés en enfer », a indiqué le communiqué.

Reportage supplémentaire de l’AFP