Au moins 51 personnes tuées dans un accident de la route dans l’ouest du Kenya, 32 blessées, selon la police et la Croix-Rouge

NAIROBI, Kenya (AP) – Un camion a percuté plusieurs autres véhicules et commerçants du marché dans l’ouest du Kenya, tuant au moins 51 personnes, a annoncé la police.

L’accident de vendredi soir s’est produit à un endroit connu pour les accidents de véhicules près de la ville de Londiani dans la vallée du Rift, à environ 200 kilomètres (125 miles) au nord-ouest de la capitale, Nairobi.

Les agents sur les lieux ont dénombré 51 corps, mais on pense que davantage de personnes sont piégées dans l’épave, a déclaré le commandant de la police de Rift Valley, Tom Odera, à l’Associated Press.

La Croix-Rouge du Kenya a déclaré samedi que 32 personnes avaient été blessées et hospitalisées, et a demandé aux Kényans de donner leur sang. Il a également déclaré que de fortes pluies avaient interrompu les efforts de sauvetage et que des personnes étaient toujours piégées dans des véhicules accidentés.

Le ministre des Transports, Kipchumba Murkomen, s’est rendu sur les lieux samedi matin et a déclaré que le gouvernement déplacerait les marchés loin des autoroutes pour éviter de tels accidents à l’avenir.

Le président William Ruto a tweeté un message de condoléances aux familles endeuillées, décrivant l’accident comme « affligeant » et exhortant les automobilistes à être « extrêmement prudents ».

Des témoins cités par les médias locaux ont déclaré que le camion a dévié de la route principale et a heurté plusieurs véhicules avant de heurter des piétons et des commerçants. Des témoins ont partagé des photos des épaves de véhicules mutilées au-delà de toute reconnaissance.

La police avait déclaré vendredi que les opérations de sauvetage se poursuivraient dans la nuit.

La Croix-Rouge kenyane a déclaré avoir mis en place des postes dans les hôpitaux où les gens peuvent signaler des êtres chers toujours portés disparus et fournir un soutien psychologique aux personnes touchées.

Evelyne Musambi, Associated Press