Au moins 51 morts dans un horrible naufrage au Kenya, 32 blessés, selon les autorités et la Croix-Rouge

Un camion est entré en collision avec plusieurs véhicules et commerçants du marché dans l’ouest du Kenya, entraînant la mort tragique d’au moins 51 personnes, a indiqué la police.

Des dizaines d’autres ont été blessés et hospitalisés dans l’horrible accident qui s’est produit vendredi soir dans une région connue pour ses accidents de véhicules près de la ville de Londiani, dans la vallée du Rift, à environ 200 km au nord-ouest de la capitale, Nairobi.

Les agents sur les lieux ont dénombré 51 corps, mais on pense que davantage de personnes sont piégées dans l’épave, a déclaré le commandant de la police de Rift Valley, Tom Odera, à l’Associated Press.

La Croix-Rouge du Kenya a déclaré samedi que 32 personnes avaient été blessées et transportées dans des hôpitaux et a demandé aux gens de donner du sang pour soutenir les blessés.

L’accident s’est produit après qu’une remorque aurait perdu le contrôle, percuté six autres véhicules et renversé un piéton, selon la Croix-Rouge. Les intervenants d’urgence ont été interrompus par de fortes pluies et des personnes étaient toujours piégées dans l’épave, a indiqué le groupe.

Kithure Kindiki, secrétaire du Cabinet kenyan pour l’intérieur et l’administration nationale, a appelé à une application accrue des règles de circulation à la suite de la catastrophe.

« L’accident de la route mortel survenu à Londiani Junction dans le comté de Kericho ce vendredi soir est une tragédie qui marque une sombre fin au mois de juin 2023. Sincères condoléances aux familles et amis du défunt. Prompt rétablissement à tous les survivants de l’accident, qui sont recevoir des soins médicaux dans divers établissements des comtés de Kericho et de Nakuru », a déclaré Kindiki.

« J’exhorte tous les usagers de la route à respecter strictement les règles de circulation. J’appelle particulièrement les conducteurs à faire preuve d’une extrême prudence et à s’abstenir d’excès de vitesse, de surcharge et de conduite dangereuse ou imprudente », a-t-il poursuivi.

« Les policiers de tout le pays sont tenus d’appliquer fermement les règles de la circulation et d’appréhender tous les contrevenants qui bafouent les règles de la circulation, y compris, mais sans s’y limiter, ceux qui conduisent des véhicules à moteur défectueux et en mauvais état de marche. »

Le ministre des Transports, Kipchumba Murkomen, s’est rendu sur les lieux samedi matin et a déclaré que le gouvernement déplacerait les marchés loin des autoroutes pour éviter de tels accidents à l’avenir.

Le président William Ruto a tweeté un message de condoléances qualifiant l’accident d' »horrible ».

« Il est affligeant que certains des décès soient des jeunes avec un avenir prometteur et des hommes d’affaires qui effectuaient leurs tâches quotidiennes », a déclaré Rufo. « Nous prions pour le prompt rétablissement de tous les survivants ; vous êtes dans nos pensées. Nous exhortons les automobilistes à redoubler de prudence sur les routes, surtout maintenant que nous subissons de fortes pluies. »

Des témoins ont partagé avec l’Associated Press des photos montrant des véhicules mutilés pris dans l’épave.

La police a déclaré que les opérations de sauvetage se sont poursuivies dans la nuit de vendredi.

La Croix-Rouge du Kenya a mis en place des postes dans les hôpitaux où les gens peuvent signaler la disparition de leurs proches et fournit un soutien psychologique aux personnes touchées.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.