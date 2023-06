Au moins 50 personnes tuées et des centaines blessées dans un accident de train dans l’est de l’Inde

Au moins 50 personnes ont été tuées et 350 blessées après la collision de deux trains de voyageurs dans l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde.

Le Coromandel Express, qui relie Kolkata à Chennai, est entré en collision avec un autre train de voyageurs, le Howrah Superfast Express, ont indiqué des responsables des chemins de fer.

Le Howrah Superfast Express a déraillé et s’est emmêlé avec le Coromandel Express, ont indiqué les autorités ferroviaires du sud-est dans un communiqué. Les médias avaient précédemment indiqué que l’accident s’était produit entre le Coromandel Express et un train de marchandises.

Il n’y a eu aucune confirmation officielle du nombre de morts dans la catastrophe, qui a eu lieu dans le district de Balasore. Les médias ont rapporté qu’au moins 50 personnes étaient mortes.

Jusqu’à présent, plus de 350 passagers blessés ont été admis dans divers hôpitaux, a déclaré à la presse le secrétaire en chef d’Odisha, Pradeep Jena.

Des images de la scène montraient des sauveteurs escaladant l’épave mutilée de l’un des trains pour trouver des survivants.

Le ministre en chef de l’Odisha, Naveen Patnaik, a déclaré que la priorité des autorités était « d’évacuer les vivants vers les hôpitaux, c’est notre première préoccupation, de s’occuper des vivants ».

Des opérations de sauvetage étaient en cours sur le site et « toute l’assistance possible » est apportée aux personnes touchées, a déclaré le Premier ministre, Narendra Modi, dans un tweet. Des équipes de secours ont été mobilisées depuis Bhubaneswar et Kolkata d’Odisha au Bengale occidental, a ajouté le ministre fédéral des chemins de fer, Ashwini Vaishnaw.

La Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, les équipes du gouvernement de l’État et l’armée de l’air s’étaient également mobilisées pour répondre à l’incident, a-t-il déclaré.

Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année sur les chemins de fer indiens, qui, avec 40 000 miles (64 000 km) de voies, constituent le plus grand réseau au monde sous une seule direction.

Deux trains sont entrés en collision près de Delhi en août 1995, tuant 358 personnes dans le pire accident ferroviaire de l’histoire de l’Inde.

La plupart des accidents ferroviaires sont imputés à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète. Plus de 12 millions de personnes voyagent sur 14 000 trains par jour à travers l’Inde.