Au moins 50 blessés après un séisme de magnitude 6,1 en Turquie

Omer Urer/Agence Anadolu via Getty Images

Une région du nord de la Turquie a été frappée mercredi par un tremblement de terre de magnitude 6,1.

La secousse a frappé à 170 km à l’est d’Istanbul.

On signale que 101 répliques ont été enregistrées.

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest de la Turquie aux premières heures de mercredi, blessant au moins 50 personnes.

La secousse peu profonde a frappé à environ 170 km à l’est d’Istanbul, la plus grande ville du pays, où elle a été fortement ressentie.

Les autorités nationales ont déclaré que le séisme était d’une magnitude de 5,9 – inférieure aux 6,1 données par l’US Geological Survey – et que son épicentre se trouvait dans le district de Golyaka, dans la province de Duzce, bien qu’il ait également secoué d’autres villes voisines.

“Nous avons été réveillés par un grand bruit et des tremblements”, a déclaré à l’AFP Fatma Colak, une habitante de Duzce.

“Nous sommes sortis de chez nous paniqués et maintenant nous attendons dehors.”

Le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu, qui s’est rendu à Golyaka, a déclaré qu’une personne avait été grièvement blessée après avoir sauté d’un balcon par panique.

Les premières images montraient des personnes couvertes de couvertures à l’extérieur de leur maison tôt le matin. Certains ont été vus en train de placer des couvertures sur le sol à l’extérieur et d’allumer des feux pour se réchauffer.

Les autorités ont déclaré que les écoles seraient fermées mercredi dans les provinces de Duzce et de Sakarya.

Soylu a déclaré qu’à part quelques granges en ruine, aucun dommage important ou effondrement de bâtiments n’avait été signalé, mais les inspections se poursuivaient.

Il a déclaré que les autorités vérifieraient 8 000 bâtiments pour tout dommage.

L’agence nationale de gestion des catastrophes AFAD a déclaré qu’il y avait des pannes d’électricité contrôlées dans la région de Duzce, exhortant les habitants à ne pas paniquer.

Il a également signalé que 101 répliques avaient été enregistrées.

La Turquie se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

Duzce a été l’une des régions touchées par un séisme de magnitude 7,4 en 1999 – le pire à avoir frappé la Turquie depuis des décennies.

Ce séisme a tué plus de 17 000 personnes, dont environ 1 000 à Istanbul.

Les experts ont depuis longtemps averti qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, ce qui a permis une construction généralisée sans précautions de sécurité.

Un séisme de magnitude 6,8 a frappé Elazig en janvier 2020, tuant plus de 40 personnes.

Et en octobre de la même année, un séisme de magnitude 7,0 a frappé la mer Égée, tuant 114 personnes et en blessant plus de 1 000.