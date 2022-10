Au moins 5 tornades confirmées dans l’épidémie de la côte du Golfe

MOBILE, Ala. (AP) – Au moins cinq tornades ont été confirmées après une épidémie de temps violent samedi le long du Mississippi et de la côte du golfe de l’Alabama.

Aucun blessé ni décès n’a été signalé alors que les enquêtes sur les dommages se poursuivaient.

Le National Weather Service a déclaré dimanche que trois tornades se sont abattues dans le comté de Jackson, dans le Mississippi, chacune avec des vents de pointe estimés entre 100 mph et 110 mph (160 km/h et 175 km/h).

En Alabama, deux tornades faibles avec des vents de 72 mph (115 km/h) ou moins ont été confirmées, une à Theodore et une au sud du centre-ville de Mobile. Les géomètres cherchaient toujours dimanche des preuves de tornades en Alabama, où plusieurs nuages ​​​​en entonnoir ont été capturés sur vidéo ou en images.

Une tornade du Mississippi à Vancleave avait un chemin de 1,25 miles (2 kilomètres) endommageant des arbres, une maison et quelques dépendances. Une tornade de 2,8 miles (4,5 kilomètres) a endommagé des arbres à Moss Point avant de traverser un marais et l’Interstate 10. Une tornade de 1 mile (1,6 kilomètre) a endommagé des lampadaires dans un parc de Big Point.

Les géomètres ont conclu que les dommages au collège Gautier avaient été causés par des vents rectilignes. Des dommages causés par le vent ont également été signalés plus à l’ouest à Pass Christian et Diamondhead, Mississippi.

Bien que les tornades soient rares dans la plupart des États-Unis à la fin de l’automne et en hiver, elles sont plus fréquentes le long de la côte du golfe pendant ces saisons, lorsque les fronts froids entrent en collision avec l’air chaud du golfe du Mexique.

En Alabama, plusieurs personnes ont réalisé des images d’un nuage en entonnoir traversant une autoroute qui traverse Mobile Bay entre Mobile et Spanish Fort. Aucun dégât n’y a été signalé.

Les résidents ont également signalé des dommages causés par le vent dans certaines parties de l’ouest de Mobile et à Theodore, au sud-ouest de la ville. La tornade Theodore a arraché le toit d’au moins une maison, soufflant les fenêtres. D’autres résidents ont perdu des clôtures, des trampolines et des piscines hors sol.

«J’ai ouvert cette porte d’entrée et la cime des arbres là-bas vient de se séparer et vous pouviez voir un entonnoir ne touchant pas le sol, entrez, j’ai claqué la porte dans le couloir avec les enfants, et en l’espace de 30 secondes, le martèlement et le claquement et c’était parti », a déclaré dimanche le propriétaire Matthew McGilberry de Theodore à WKRG-TV.

À l’est de Mobile Bay, des milliers de personnes étaient sans électricité tard samedi autour de Magnolia Springs et de Bon Secour. Cependant, les services publics ont signalé que presque toutes les pannes avaient été rétablies dimanche.

