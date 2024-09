Au moins 5 stars de cinéma auraient refusé le rôle de Hal Jordan avant que Kyle Chandler ne soit choisi

Il y a eu beaucoup de buzz positif autour de Lanternes ces dernières semaines, principalement parce que DC Studios cherchait à engager des stars de premier plan comme Josh Brolin, Matthew McConaughey et Chris Pine pour incarner Hal Jordan.

Le fait que James Gunn et Peter Safran aient jeté leur dévolu sur des acteurs de 50 ou 60 ans pour incarner Green Lantern a fait sourciller certains, mais il semble que l’idée soit que Hal et Guy Gardner soient des vétérans du Corps. Par conséquent, les projecteurs seront braqués sur le bien plus jeune John Stewart.

Passer l’histoire des origines de Hal après le désastre de 2011 Lanterne verte Le film n’est pas la pire idée, même s’il semble un peu extrême. Mais les blagues fréquentes de Ryan Reynolds sur le film ont fait qu’il est resté frais dans les esprits comme une punchline !

Plus tôt cette semaine, Kyle Chandler, mieux connu pour son travail à la télévision, a été choisi pour incarner Hal, ce qui suggère que DC Studios a abandonné sa tentative d’attirer une grande star. Jeff Sneider il affirme qu’au moins cinq grandes stars de cinéma ont refusé Gunn, en grande partie parce qu’elles estimaient qu’il y avait trop de bagages autour du rôle… y compris le blockbuster raté avec Reynolds dans le rôle principal.

Chandler est un talent majeur, mais ces autres noms qui fuitent lui donnent l’impression d’être soit le seul que DC Studios pourrait se permettre, soit la seule personne prête à endosser le rôle d’un personnage que personne d’autre ne veut jouer.

Espérons que toutes les perceptions négatives seront dissipées lorsque nous verrons la première bande-annonce de Lanterns ; ces personnages ont un énorme potentiel à l’écran et même s’il semble que Hal ne sera qu’un rôle unique – le contrat de Chandler est censé être d’un an et ne comprend aucun film – il y a toujours une histoire convaincante à raconter ici.

C’est juste dommage que tous les signes indiquent que cette fin se termine soit avec Hal révélé comme un méchant, soit mourant au combat afin que les projecteurs puissent se tourner vers John ! Du côté positif, il a une énorme base de fans et Ligue de justice illimitée a montré son potentiel en tant qu’acteur majeur de la DCU.

Les studios DC Lanternes suit la nouvelle recrue John Stewart et la légende de Lantern Hal Jordan, deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtaient sur un meurtre au cœur de l’Amérique.

Chris Mundy (True Detective : Le Pays de la Nuit) est le showrunner et le producteur exécutif et écrira Lanternes avec Damon Lindelof (Les Veilleurs) et le scénariste de bandes dessinées Tom King (Supergirl).

Quand Lanternes« L’équipe créative a été révélée pour la première fois, James Gunn et Peter Safran, en tant que coprésidents et co-PDG de DC Studios, ont partagé une déclaration commune qui disait, « Nous sommes ravis d’apporter ce titre phare de DC sur HBO avec Chris, Damon et Tom aux commandes. »

« John Stewart et Hal Jordan sont deux des personnages les plus fascinants de DC, et Lanterns leur donne vie dans une histoire policière originale qui constitue un élément fondamental du DCU unifié que nous lancerons l’été prochain avec « Superman ». »

Lanternes n’a pas actuellement de date de première confirmée.