Au moins 5 Palestiniens tués après un raid dans un camp de réfugiés en Cisjordanie par les troupes israéliennes déclenche une fusillade

Les forces militaires israéliennes ont attaqué lundi un camp de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie, déclenchant la journée de combats la plus féroce depuis des années alors que des militants palestiniens ont fait exploser des bombes en bordure de route et des hélicoptères de combat israéliens ont frappé des hommes armés palestiniens pour secourir les troupes prises au piège dans la fusillade qui a duré des heures.

Au moins cinq Palestiniens ont été tués, dont un garçon de 15 ans, et plus de 90 autres ont été blessés, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens. Le groupe du Jihad islamique palestinien a revendiqué trois des personnes tuées comme étant ses militants. Huit soldats israéliens ont également été blessés, a indiqué l’armée.

L’armée israélienne a déclaré que les forces ont fait irruption dans le camp de réfugiés de Jénine tôt le matin pour arrêter deux militants recherchés. Ils ont fait face à une résistance farouche. Des militants palestiniens ont déclaré avoir tendu une embuscade à des véhicules blindés israéliens avec des engins explosifs, désactivant plusieurs véhicules avec des soldats piégés à l’intérieur.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a décrit l’utilisation par les militants palestiniens de puissantes bombes en bordure de route comme « très inhabituelle et dramatique ». Cinq véhicules mutilés ont été coincés dans la fusillade pendant des heures, obligeant l’armée à envoyer des hélicoptères dans le cadre d’une opération d’évacuation élaborée.

Il s’agissait de la première utilisation d’un hélicoptère de combat en Cisjordanie occupée depuis le deuxième soulèvement palestinien il y a environ deux décennies, ont rapporté les médias israéliens. Le camp de réfugiés hautement militarisé de Jénine a été témoin de certaines des plus grandes batailles de l’époque.

Un hélicoptère vole lors d’un raid militaire israélien à Jénine lundi. (Raneen Sawafta/Reuters)

Au moins un hélicoptère Apache a tiré des missiles sur des hommes armés palestiniens pour tenter de dégager la zone tandis que les forces de sécurité travaillaient pour extraire les véhicules piégés, a indiqué l’armée israélienne. La branche locale du Jihad islamique palestinien basée à Jénine a déclaré que ses combattants avaient ouvert le feu sur l’hélicoptère de combat. Le groupe a félicité les militants et a averti Israël de « reconsidérer ses calculs avant que ses soldats ne mettent le pied sur la terre de Jénine ».

L’armée israélienne a déclaré que les tirs palestiniens avaient causé des dommages mineurs au rotor de queue en rotation d’un hélicoptère.

« Ils tiraient sur tout et n’importe quoi »

Des témoins ont décrit les près de 10 heures de combat comme un tumulte de coups de feu et d’explosions.

« Ils tiraient sur tout et n’importe quoi qui bougeait », a déclaré le directeur de l’hôpital, Tawfik al-Shobaki, à propos des forces israéliennes.

Alors que l’armée israélienne retirait finalement ses véhicules endommagés du camp en fin d’après-midi, les Palestiniens se sont aventurés à l’extérieur pour évaluer les lourds dégâts et enterrer leurs morts.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les personnes tuées comme étant Khaled Asasa, 21 ans, Qassam Abu Sariya, 29 ans, Qais Jabarin, 21 ans, Ahmed Daraghmeh, 19 ans et Ahmed Saqr, 15 ans. Sur les 91 Palestiniens blessés, au moins 12 étaient dans un état critique, ont indiqué des responsables de l’hôpital.

Wissam Bakar, directeur de l’hôpital gouvernemental de Jénine, a déclaré qu’une jeune fille de 15 ans faisait partie des blessés graves.

Des personnes se sont mises à l’abri lors d’un raid militaire israélien à Jénine lundi. (Raneen Sawafta/Reuters)

Le Jihad islamique a revendiqué trois des morts parmi ses combattants – Qais Jabarin, Qassam Abu Sariya et Ahmed Daraghmeh.

Un caméraman palestinien, Hazem Nasser, vêtu d’un gilet de presse clairement identifié, faisait partie des personnes grièvement blessées dans les combats. Ses collègues ont déclaré qu’il avait été abattu lorsqu’un bâtiment – ​​où les journalistes avaient campé pour couvrir les affrontements – a essuyé des tirs israéliens.

« Bien sûr, il y a eu beaucoup de tirs et d’explosions, mais tout le monde savait que nous étions des journalistes qui couvraient », a déclaré Alaa Badarneh, journaliste indépendant. « Tout d’un coup, nous avons été encerclés et l’armée a commencé à tirer vers nous.

Des hommes armés affrontent les troupes israéliennes lors d’un raid israélien à Jénine, en Cisjordanie occupée par Israël, lundi. (Raneen Sawafta/Reuters)

Un journaliste de l’Associated Press présent sur les lieux a déclaré avoir vu l’armée tirer directement sur Nasser.

Interrogé sur la fusillade, l’armée israélienne a déclaré qu’elle « n’était pas au courant des tirs visant des médecins et des journalistes » et qu’elle enquêtait sur l’incident. Il a déclaré que les soldats utilisaient le tir réel en dernier recours « pour faire face à la menace qui les attendait ».

L’année dernière, l’éminente journaliste américano-palestinienne d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, a été tuée par balle alors qu’elle couvrait un raid militaire israélien dans le camp de réfugiés de Jénine. L’armée a déclaré qu’Abou Akleh avait probablement été tué par des tirs israéliens.

Des journalistes palestiniens se sont mis à l’abri pendant le raid alors qu’ils ont été pris sous le feu sur un toit à Jénine lundi. (Reuters)

L’armée israélienne a déclaré que huit membres de la police paramilitaire des frontières et de l’armée avaient subi des blessures légères et modérées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rendu visite aux soldats blessés à l’hôpital. Il a fait l’éloge des forces et a déclaré qu’Israël « frappait la terreur avec force et détermination ».

Les dirigeants palestiniens et les États arabes ont fermement condamné le raid israélien.

Hussein al-Sheikh, un haut responsable palestinien, a accusé Israël de mener « une guerre féroce et ouverte » contre le peuple palestinien.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a dénoncé ce qu’il a appelé « l’escalade continue contre les Palestiniens » d’Israël, affirmant que la violence sapait les efforts visant à réduire les tensions régionales.

Violence quasi-quotidienne

L’escalade est la dernière en plus d’un an de violence quasi quotidienne qui a ravagé la Cisjordanie.

Plus tard dans la journée de lundi, l’armée israélienne a déclaré que deux assaillants palestiniens présumés avaient foncé avec leur voiture sur des soldats qui tenaient un poste de contrôle près de Jénine, blessant légèrement deux soldats. Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur le véhicule, blessant les deux Palestiniens, ont indiqué des responsables de la santé. L’un des hommes était dans un état critique.

Israël et les Palestiniens ont été en proie à des mois de violence, concentrés principalement en Cisjordanie, où plus de 120 Palestiniens ont été tués cette année, selon un décompte de l’Associated Press. La ville de Jénine a été un foyer du militantisme palestinien.

REGARDER | Un habitant de Cisjordanie préoccupé par la direction du nouveau gouvernement israélien : Les espoirs d’un État palestinien s’estompent sous le nouveau gouvernement israélien Les Palestiniens de Cisjordanie se préparent alors que les colons extrémistes assument des rôles de premier plan dans le nouveau cabinet israélien. Margaret Evans, de CBC, a parlé aux résidents de ce que les développements signifient pour eux.

Israël occupe la Cisjordanie depuis qu’il s’est emparé du territoire lors de la guerre de 1967. Les Palestiniens recherchent la terre dans le cadre d’un futur État indépendant.

Israël a organisé des raids presque nocturnes en Cisjordanie en réponse à un spasme de violence palestinienne au début de l’année dernière. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont augmenté pendant cette période. Israël affirme que la plupart des morts étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont tué au moins 20 personnes cette année.