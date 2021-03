Entre 30 et 50 maisons et structures ont été endommagées dans la ville de Pelham, selon la police locale, qui a également publié des dizaines de photos des conséquences de la tempête sur les réseaux sociaux. La police à Helena a également signalé des dommages importants, tout comme le département du shérif du comté de Shelby, qui englobe Helena. Un officier de Florence, quant à lui, a été frappé par la foudre lors de la mise en place d’une barricade routière, alors qu’ils auraient été «Conscient et réactif» plus tôt jeudi soir.

