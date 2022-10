Au moins 5 morts après des accidents de bateau, rapportent les médias d’État cubains

LA HAVANE (AP) – Un bateau au large du nord de Cuba se dirigeant vers les États-Unis a coulé samedi après une collision avec un navire des garde-côtes cubains, et au moins cinq personnes sont mortes, ont rapporté les médias d’État cubains.

L’engin se serait retourné après l’accident près de Bahía Honda, à environ deux heures de la capitale de La Havane.

Parmi les cinq morts connus figuraient un mineur et trois femmes, tandis que 23 personnes ont été secourues, selon le rapport de Cubadebate.

Plus de détails n’ont pas été divulgués, des responsables cubains ayant déclaré à la chaîne d’État qu’une enquête était en cours.

L’incident survient au milieu du plus grand vol migratoire depuis l’île des Caraïbes depuis quatre décennies, stimulé par une crise économique, politique et énergétique qui s’aggrave.

La grande majorité des Cubains qui partent prennent l’avion pour le Nicaragua, puis voyagent par voie terrestre jusqu’à la frontière américaine, souvent au Texas et en Arizona.

Mais un nombre croissant de personnes ont fui en bateau pour le dangereux voyage de 90 milles vers la côte sud des États-Unis. Entre octobre 2021 et août 2022, les garde-côtes américains ont intercepté plus de 4 600 Cubains voyageant par bateau, soit près de six fois plus que sur toute l’année 2020.

Il s’agit du plus grand exode depuis 1980, lorsque environ 125 000 Cubains ont voyagé par mer vers les États-Unis pendant six mois, connu sous le nom de crise de Mariel.

Megan Janetsky, L’Associated Press