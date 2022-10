Au moins 5 morts après des accidents de bateau, rapportent les médias d’État cubains

L’incident survient au milieu du plus grand vol migratoire depuis l’île des Caraïbes depuis quatre décennies, stimulé par une crise économique, politique et énergétique qui s’aggrave.

Mais un nombre croissant de personnes ont fui en bateau pour le dangereux voyage de 90 milles vers la côte sud des États-Unis. Entre octobre 2021 et août 2022, les garde-côtes américains ont intercepté plus de 4 600 Cubains voyageant par bateau, soit près de six fois plus que sur toute l’année 2020.