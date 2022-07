Au moins 5 morts alors que les manifestations anti-ONU éclatent dans l’est du Congo

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Au moins cinq personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées lors d’une deuxième journée de violentes manifestations anti-ONU à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, mardi, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Un journaliste de Reuters a vu des casques bleus de l’ONU abattre deux manifestants alors que des manifestants lançaient des pierres, vandalisaient et incendiaient des bâtiments de l’ONU.

Certains ont pris d’assaut les maisons des travailleurs de l’ONU qui ont été évacués de la ville dans un convoi de véhicules escortés par l’armée, a déclaré un autre journaliste.

Les manifestations ont commencé lundi, lorsque des centaines de personnes ont attaqué et pillé un entrepôt de la MONUSCO à Goma exigeant que la mission quitte le pays, et ont de nouveau éclaté mardi.

Ils ont été convoqués par une faction de l’aile jeunesse du parti au pouvoir qui accuse la MONUSCO de ne pas protéger les civils contre la violence des milices.

“Au moins 5 morts, une cinquantaine de blessés (à Goma)”, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans un tweet, sans dire qui était responsable.

Le journaliste de Reuters sur les lieux a déclaré que les Casques bleus avaient tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles sur la foule, tuant deux personnes et en blessant au moins deux autres.

Les manifestants étaient initialement pacifiques, mais sont devenus violents lorsque certains ont ramassé des grenades lacrymogènes sur le sol et les ont renvoyées vers l’entrepôt de la MONUSCO.

Les officiers de l’armée et de la police déployés sur les lieux n’ont pas ouvert le feu.

Les responsables locaux ont appelé au calme, alors même que des manifestations similaires ont éclaté mardi à environ 200 km (124 miles) au nord de Goma, dans la ville de Butembo.

Un militant local sur les lieux, Afsa Paluku, a déclaré à Reuters que les forces de sécurité étaient intervenues et avaient tiré sur des manifestants, tuant deux personnes et en blessant plusieurs autres.

La police n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La MONUSCO n’a pas encore commenté les manifestations de mardi et aucun porte-parole n’a pu être joint.

La mission se retire progressivement depuis des années.

La résurgence des affrontements entre les troupes locales et le groupe rebelle M23 dans l’est du Congo a déplacé des milliers de personnes. Les attaques de militants liés à l’État islamique se sont également poursuivies malgré un état d’urgence d’un an et des opérations conjointes menées contre eux par les armées congolaise et ougandaise.

La MONUSCO – la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo – a repris une précédente opération de maintien de la paix en 2010.

Il comptait plus de 12 000 soldats et 1 600 policiers déployés au Congo en novembre 2021.