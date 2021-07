Au moins 5 blessés après que des tornades «rares et violentes» ont ravagé l’est de la Pennsylvanie (PHOTOS & VIDÉOS) – RT USA News

Deux tornades puissantes ont ouvert la voie à la destruction dans certaines parties de l’est de la Pennsylvanie, faisant au moins cinq personnes blessées alors que les autorités d’un comté durement touché ont déclaré un événement « de nombreuses victimes ».

La paire de tornades a atterri jeudi dans le comté de Bucks en Pennsylvanie, détruisant pratiquement un concessionnaire automobile et un parc de maisons mobiles, ont rapporté les médias locaux. Cinq personnes ont été blessées pendant la tempête, a déclaré Fred Harran, directeur de la sécurité publique de la police de Bensalem, mais aucune n’a été sérieusement blessée.

Des photos et des vidéos dramatiques du mauvais temps ont circulé en ligne, certaines capturées par des organes de presse locaux, tandis que d’autres images montraient le chemin de la dévastation laissée dans le sillage des tornades. Quelque 8 000 foyers et entreprises ont été privés d’électricité après la tempête, selon le Philadelphia Inquirer.

Au moins une tornade a touché le comté de Bucks, en Pennsylvanie, jeudi soir. Un concessionnaire automobile pris dans la trajectoire de la tornade a été lourdement endommagé, selon CBS Philadelphie, et un « incident faisant un grand nombre de victimes » a été déclaré, selon le département de police de Bensalem. pic.twitter.com/cv7jewNssB – CBS News (@CBSNews) 30 juillet 2021

Bill Rollin, le directeur des alertes d’urgence pour Bucks et deux pays voisins, a déclaré à un affilié local de CBS que les responsables de Bucks avaient déclaré un « événement faisant un grand nombre de victimes », bien que noté, le terme fait référence à tout incident au cours duquel trois personnes ou plus sont blessées.

Un témoin qui se trouvait à l’intérieur du concessionnaire automobile lorsque la tornade a frappé, Joanne Szupka, a décrit l’incident déchirant, affirmant qu’il s’était produit brusquement et que « le tout a duré environ 90 secondes. »

« J’ai entendu l’alarme sur mon téléphone et c’est quelques secondes plus tard que nous avons senti que quelque chose se passait dans le bâtiment » Szupka a déclaré au Bucks County Courier Times, ajoutant qu’elle s’était réfugiée sous un bureau et avait ensuite été retirée du bâtiment.

Un autre résident local a également capturé des images de la concession, dont le toit a été partiellement effondré.

Le météorologue ABC Drew Tuma décrit les tornades comme « peu fréquent, » « violent » et « incroyablement dangereux » notant que ce système de temps violent se dirigeait vers le New Jersey plus tôt dans la soirée. Le comté de Bucks est situé près de la frontière entre la Pennsylvanie et le New Jersey.

Vers 21 heures, heure locale, la branche Pennsylvanie du National Weather Service a noté que les avis de temps violent avaient été abandonnés pour certaines parties de l’État, après avoir rétrogradé les précédents avertissements de tornade pour certaines régions.

La surveillance des orages violents a été abandonnée pour certaines parties de notre région. Voir ci-dessous pour les comtés actuels couverts par la montre. pic.twitter.com/QxXRULulBw – NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) 30 juillet 2021

