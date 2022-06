Au moins 46 migrants retrouvés morts à San Antonio

Ce fut l’un des pires épisodes de décès de migrants aux États-Unis ces dernières années, survenant alors que les responsables de l’État se préparaient à une nouvelle vague de passages illégaux. Les autorités fédérales ont enregistré un nombre record à travers la frontière sud pour ce point de l’année, avec plus de 44 000 le mois dernier juste dans la zone autour de Del Rio et Eagle Pass, la frontière la plus proche de San Antonio, qui est à environ 150 miles.