Au moins 44 morts lors d’un rassemblement religieux

Une bousculade lors d’un rassemblement religieux juif dans le nord d’Israël a tué au moins 44 personnes et en a blessé 150 autres tôt vendredi, ont déclaré des responsables médicaux, dans l’une des catastrophes civiles du pays.

Environ 100 000 personnes étaient entassées par le mont Meron avant la bousculade de jeudi soir pour célébrer la fête de Lag b’Omer, a estimé le New York Times.

Fête juive populaire auprès des juifs ultra-orthodoxes, elle honore le rabbin Shimon Bar Yochai, un sage et mystique du 2e siècle enterré au pied de la montagne. Le tombeau est considéré comme un lieu saint en Israël.

Eli Beer, directeur du service de sauvetage de Hatzalah, a déclaré qu’il était horrifié par la densité de l’événement, affirmant que le site était équipé pour gérer peut-être un quart du nombre de personnes présentes. «Près de 40 personnes sont mortes des suites de cette tragédie», a-t-il déclaré à la radio de l’armée.

Vendredi matin, Zaka, l’un des services d’ambulance du pays, a déclaré que le nombre de morts était passé à 44.

Le porte-parole Motti Bukchin a déclaré que les familles étaient notifiées et que les corps étaient emmenés dans un seul endroit pour identification. Il a dit qu’il s’attendait à ce que les corps soient enterrés avant le coucher du soleil du sabbat juif, quand les funérailles n’ont pas lieu.

Zaki Heller, porte-parole de Magen David Adom, un autre service de sauvetage, a déclaré à la station «personne n’avait jamais rêvé» que quelque chose comme cela pourrait arriver. «En un instant, nous sommes passés d’un événement heureux à une immense tragédie», a-t-il déclaré.

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a reconnu la catastrophe sur les réseaux sociaux jeudi soir.

« Nos pensées vont au peuple d’Israël ce soir après la terrible tragédie du mont Meron », a déclaré Sullivan dit sur Twitter. «Nous offrons nos condoléances aux familles et amis qui ont perdu des êtres chers dans cette catastrophe, et souhaitons un rétablissement complet et rapide aux blessés.

Magen David Adom dit dans un autre tweet que toutes les blessures se sont produites dans une ruée. Des sources policières ont déclaré aux médias locaux que la bousculade avait commencé après que certains participants aient glissé sur certaines marches, provoquant la chute de dizaines d’autres, a rapporté la BBC.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié cela de «grande tragédie» et a déclaré que tout le monde priait pour les victimes, selon l’Associated Press.

Le festival de Lag BaOmer se termine vendredi soir. Des milliers de personnes supplémentaires devraient arriver vendredi au mont Meron, a rapporté le Times.

Le rassemblement a marqué le premier grand rassemblement religieux légal depuis qu’Israël a levé la quasi-totalité de ses restrictions à la pandémie de coronavirus, en raison d’une campagne de vaccination largement réussie qui a vu les cas chuter.

Les autorités sanitaires ont néanmoins mis en garde contre la tenue d’un tel rassemblement, a rapporté AP.

L’Associated Press a rapporté que l’armée israélienne avait envoyé des médecins et des équipes de recherche et de sauvetage ainsi que des hélicoptères pour aider à un «incident faisant des victimes massives» dans la région. Il n’a pas fourni de détails sur la nature de la catastrophe.

Il y avait des rapports contradictoires concernant l’incident. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré un grand nombre de juifs ultra-orthodoxes entassés dans des espaces restreints avant l’incident, et les médias locaux ont partagé des photos de rangées de corps.

Un témoin de 24 ans, identifié uniquement par son prénom Dvir, a déclaré à la radio de l’armée que «des masses de gens ont été poussées dans le même coin et un vortex a été créé».

Il a dit que la première rangée de personnes est tombée, puis une deuxième rangée, où il se tenait, a également commencé à tomber sous la pression de la bousculade.

«J’avais l’impression d’être sur le point de mourir», dit-il.

Ce n’est pas la première fois qu’un rassemblement religieux pose un tel risque.

Au moins 717 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées dans une bousculade en 2015 à l’extérieur de La Mecque lors du pèlerinage annuel du hajj, ont déclaré des responsables saoudiens.

Et au moins 115 personnes ont été écrasées à mort ou sont mortes dans la rivière sous un temple hindou lors d’un festival en Inde en 2013, craignant qu’un pont ne s’effondre. Deux ans plus tard, au moins 27 personnes ont été tuées lors d’un festival de bains religieux hindou dans le pays.

La police israélienne a arrêté plus de 300 personnes lors de la célébration de Lag BaOmer l’année dernière après qu’une foule s’est rassemblée malgré les restrictions relatives aux coronavirus.

Contribuer: The Associated Press

