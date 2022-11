“Au moins 44 morts” après un terrible tremblement de terre qui a provoqué un glissement de terrain et l’effondrement de bâtiments en Indonésie

Au moins 44 personnes ont été tuées et 700 blessées après un violent tremblement de terre qui a secoué l’île principale de Java, en Indonésie, ont indiqué des responsables.

Le séisme de magnitude 5,6 a secoué la région de Cianjur à une profondeur de 6,2 miles lundi – et a été ressenti à 60 miles de là dans la capitale de Jakarta.

Des travailleurs inspectent un magasin endommagé lors d’un tremblement de terre à Cianjur, dans l’ouest de Java, en Indonésie Crédit : AP

Un porte-parole de l’administration locale de Cianjur a déclaré: “Il y a eu des dizaines de personnes tuées. Des centaines, voire des milliers de maisons sont endommagées.

“Jusqu’à présent, 44 personnes sont mortes.”

Herman Suherman, chef du gouvernement local de Cianjur, a averti que le nombre de morts pourrait augmenter car les villageois à l’extérieur de la ville pourraient encore être piégés.

Des magasins, un hôpital et un internat de la ville ont été gravement endommagés par le séisme, selon les médias locaux.

Les radiodiffuseurs ont montré des bâtiments détruits à Cianjur avec leurs toits effondrés et des débris éparpillés dans les rues.

Le tremblement de terre a été fortement ressenti dans la grande région de Jakarta alors que les gratte-ciel de la capitale se balançaient et que des centaines de personnes étaient évacuées.

Le chef de la police de Cianjur, Doni Hermawan, a déclaré à Metro TV que les services d’urgence avaient sauvé une femme et un bébé d’un glissement de terrain – mais qu’une troisième personne qu’ils ont trouvée est décédée tragiquement des suites de leurs blessures.

L’agence météorologique du pays a averti les habitants de faire attention à d’autres secousses.

“Nous appelons les gens à rester à l’extérieur des bâtiments pour l’instant car il pourrait y avoir des répliques potentielles”, a déclaré à la presse le chef de l’agence météorologique indonésienne, Dwikorita Karnawati.

Mayadita Waluyo, une avocate de 22 ans, a décrit comment les travailleurs paniqués ont fui vers les sorties de la capitale lorsque le séisme a frappé.

“Je travaillais quand le sol sous moi tremblait. Je pouvais clairement sentir le tremblement.

“J’ai essayé de ne rien faire pour traiter ce que c’était, mais c’est devenu encore plus fort et a duré un certain temps.

“Je me sens un peu étourdi maintenant et mes jambes sont aussi un peu à l’étroit parce que j’ai dû descendre du 14e étage.”

L’Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la “ceinture de feu” du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.

Un séisme de magnitude 6,2 qui a secoué l’île de Sulawesi en janvier dernier a tué plus de 100 personnes et laissé des milliers de sans-abri.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

