Au moins 400 000 personnes sont prises au piège, selon l’ONU, alors que les forces israéliennes poursuivent leurs raids dans le nord de Gaza

Au moins 45 personnes ont été tuées dans les frappes militaires israéliennes sur Gaza au cours des dernières 24 heures, ont déclaré mercredi des médecins palestiniens, alors que les forces israéliennes poursuivaient leur raid sur le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de l’enclave.

L’armée israélienne affirme que le raid, qui en est à son cinquième jour, vise à empêcher les combattants du Hamas de lancer de nouvelles attaques depuis Jabalia et à les empêcher de se regrouper.

Israël a émis à plusieurs reprises des ordres d’évacuation aux habitants de Jabalia et des zones voisines, mais les responsables palestiniens et onusiens affirment qu’il n’existe aucun endroit sûr vers lequel fuir dans la bande de Gaza.

Le Service civil palestinien d’urgence a déclaré avoir reçu des informations non confirmées selon lesquelles des dizaines de Palestiniens pourraient avoir été tués à Jabalia et dans d’autres zones du nord de Gaza, mais il n’est pas possible de les atteindre en raison des bombardements israéliens.

« Au moins 400 000 personnes sont coincées dans la zone », a déclaré mercredi sur X Philippe Lazzarini, directeur de l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens de l’ONU, l’UNRWA.

« Les récents ordres d’évacuation des autorités israéliennes obligent les gens à fuir encore et encore, en particulier du camp de Jabalia. Beaucoup refusent parce qu’ils savent trop bien qu’aucun endroit à #Gaza n’est sûr. »

Lazzarini a déclaré que certains abris et services de l’UNRWA étaient contraints de fermer pour la première fois depuis le début de la guerre, et qu’en l’absence quasi totale de produits de base disponibles, la faim se propageait à nouveau dans le nord de Gaza.

« Cette récente opération militaire menace également la mise en œuvre de la deuxième phase de la campagne de vaccination des enfants contre la #polio », a-t-il écrit.

Israël n’a pas immédiatement commenté les remarques de Lazzarini. Les autorités israéliennes ont précédemment déclaré qu’elles facilitaient les livraisons de nourriture à Gaza malgré des conditions difficiles.

Des Palestiniens passent devant des maisons détruites dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 22 février 2024. Le Service civil palestinien d’urgence a déclaré avoir reçu des informations non confirmées selon lesquelles des dizaines de Palestiniens pourraient avoir été tués à Jabalia et dans d’autres régions du nord de Gaza, mais n’est pas en mesure de les atteindre à cause des bombardements israéliens. (Mahmoud Issa/Reuters)

3 hôpitaux sommés d’évacuer

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que l’armée avait ordonné l’évacuation de trois hôpitaux du nord de Gaza. Des centaines de patients et de médecins étaient coincés à l’intérieur de ces installations, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué.

« La vie de dizaines de patients est en danger à cause du siège israélien autour de ces hôpitaux. »

L’armée israélienne, qui est désormais également en conflit avec le Hezbollah au Liban, affirme que les militants du Hamas utilisent les zones résidentielles comme couverture dans la bande de Gaza densément peuplée, notamment les écoles et les hôpitaux. Le Hamas le nie.

Izzat El-Reshiq, responsable en exil du Hamas, a déclaré dans un communiqué que l’escalade israélienne dans le nord de Gaza visait à punir les habitants qui refusaient de quitter leurs maisons.

Il a accusé les États-Unis, qui affirment avoir travaillé pour mettre fin à la guerre, d’être partenaires d’Israël dans la « guerre de génocide » à Gaza.

Les dernières attaques israéliennes surviennent un jour après que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré avoir fait part de ses inquiétudes au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant un projet de loi israélien qui empêcherait l’UNRWA de travailler dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

REGARDER | Selon Guterres, un projet de loi bloquant l’agence humanitaire UNRWA serait une « catastrophe » : « L’UNRWA… est plus que jamais indispensable », déclare António Guterres Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que l’interdiction de l’UNRWA serait « une catastrophe dans ce qui est déjà un désastre absolu ». Il a écrit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour tenter de le dissuader de rédiger une législation visant à bloquer les opérations de l’UNRWA en Israël.

Lors d’une frappe israélienne menée pendant la nuit contre une maison à Shejaia, une banlieue de la ville de Gaza, neuf personnes d’une même famille ont été tuées, ont indiqué les médecins. D’autres ont été tués dans la nuit dans les zones centrales de la bande de Gaza.

Israël a commencé son offensive contre le Hamas à Gaza après que des combattants du groupe militant palestinien ont attaqué les communautés du sud d’Israël le 7 octobre 2023, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 250 otages, selon les décomptes israéliens.

Près de 42 000 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza. La plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés et une grande partie de l’enclave a été dévastée.