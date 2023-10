Au moins 40 bébés, certains décapités, retrouvés par des soldats israéliens dans un village attaqué par le Hamas

L’armée israélienne a découvert des horreurs indescriptibles dans une communauté israélienne qui a été attaquée par le Hamas samedi, notamment des dizaines de bébés morts, certains avec la tête coupée, ont rapporté les médias israéliens.

Selon le média israélien local i24News, des soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) se sont rendus à Kfar Aza, l’une des communautés envahies par les terroristes du Hamas tôt samedi matin, et ont découvert environ 40 bébés morts, certains décapités – soulignant la brutalité des forces d’invasion.

Les FDI étaient en train de retirer les corps des victimes trouvés dans la zone lorsqu’elles ont découvert les restes des enfants. Les soldats israéliens tentent d’utiliser des os pour identifier les victimes, selon le rapport.

« Ce n’est pas une guerre, ce n’est pas un champ de bataille. Vous voyez les bébés, la mère, le père, dans leurs chambres, dans leurs salles de protection, et comment les terroristes les ont tués », a déclaré le général de division de Tsahal Itai Veruv, décrivant la scène : i24News a rapporté.

« C’est un massacre. »

Samedi matin, les forces dirigées par le Hamas ont envahi la frontière entre Israël et Gaza alors que les habitants dormaient encore, les entraînant dans les rues, prenant certains en otages, tout en décapitant et en tuant d’autres. Plus de 700 Israéliens, dont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tués sans discernement en une seule journée – la plus grande attaque terroriste en une seule journée dans l’histoire d’Israël.

L’armée israélienne a autorisé les membres des médias à entrer dans le kibboutz Kfar Aza, situé à moins de 400 mètres de la frontière avec Gaza.

Dans la ville, des habitants ont été assassinés et leurs corps ont été abandonnés dans les rues. Les voitures ont été entièrement incendiées et la dévastation s’est étendue aux bâtiments, dont certains ont été abandonnés et détruits.

Un survivant du festival de musique israélien décrit l’horreur de l’attaque menée par le Hamas qui a fait 260 morts

Selon i24News, les visuels destructeurs ont été accueillis par ce qui a été décrit comme « l’odeur de la mort ».

Cette communauté autrefois dynamique est désormais méconnaissable suite à l’attaque brutale et rapide de samedi.

Le média a décrit le niveau de barbarie dont ils ont été témoins comme ce que les forces alliées ont dû expérimenter en entrant dans les forces contrôlées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

« De nombreux soldats ont été appelés au service de réserve et ont pu être vus en train de se consoler activement après ce dont ils ont été témoins. Ils sont arrivés en s’attendant au pire, mais les scènes dépassent tout ce que l’on peut imaginer. Certains soldats disent avoir trouvé des bébés avec leur des têtes coupées, des familles entières abattues dans leur lit. Jusqu’à présent, environ 40 bébés et jeunes enfants ont été emmenés sur des civières », a rapporté i24News.

Le média a ajouté : « Les atrocités qui ont été commises avec des armes à feu, des grenades, des couteaux, ciblant toutes des civils innocents dans leurs maisons. Nous pouvons voir des filets de football sur les pelouses, signe de la vie bucolique qui existait autrefois ici. Les portes sont grandes ouvertes, les poussettes laissés derrière eux, des trottoirs détruits par l’artillerie. Il y a des maisons carbonisées, car les terroristes ont incendié les maisons pour faire sortir les civils qui s’y abritaient.

Selon le rapport, 200 victimes ont été constatées dans la ville.

Les soldats de Tsahal ont pris le contrôle des villes et villages israéliens, mais restent vigilants pour arrêter tout terroriste qui continue d’opérer dans la région.

Même si les combats ont quitté Kfar Aza, les combats entre Israël et le Hamas peuvent encore être entendus depuis les rues. Le bruit des tirs d’artillerie et de roquettes peut également être entendu en arrière-plan.

Israël a rassemblé des chars et des forces près de la frontière avec Gaza alors qu’une invasion terrestre est attendue. Israël continue de lancer une frappe aérienne majeure sur Gaza.