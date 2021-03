Le nombre réel de morts est susceptible d’être plus élevé, car la police a apparemment saisi certains corps et certaines des victimes ont subi de graves blessures par balle que les médecins et les infirmières travaillant dans des cliniques de fortune auraient du mal à traiter. De nombreux hôpitaux sont occupés par les forces de sécurité et sont par conséquent boycottés par le personnel médical et évités par les manifestants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy