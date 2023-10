Au moins 4 morts et 50 blessés après le déraillement d’un train de voyageurs en Inde

Un train a déraillé mercredi soir dans l’est de l’Inde, tuant au moins quatre personnes et blessant 50 autres passagers, ont indiqué un responsable gouvernemental et des médias.

Six des 23 voitures du train North-East Express, en route vers l’État d’Assam depuis New Delhi, ont déraillé près de la gare de Raghunathpur, dans le district de Buxar, dans l’État du Bihar.

L’agence de presse Press Trust of India a cité le policier Manish Kumar qui a déclaré que quatre personnes étaient mortes dans l’accident.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital et les opérations de secours étaient en cours, bien que gênées par l’obscurité, a déclaré Kumar aux journalistes.

Des équipes médicales accompagnées d’ambulances se sont précipitées sur les lieux et les hôpitaux ont été alertés pour accueillir les passagers blessés, a déclaré un autre policier, Deepak Kumar.

DK Pathak, un responsable des chemins de fer qui se trouvait à bord du train au moment de l’accident, a déclaré que la plupart des blessures avaient été signalées dans l’un des wagons qui avaient déraillé.

D’autres détails n’étaient pas immédiatement disponibles.

En juin, l’Inde a connu l’un des accidents ferroviaires les plus meurtriers du pays, impliquant deux trains de voyageurs, tuant plus de 280 personnes et en blessant 900 autres. Un dysfonctionnement du système de signalisation aurait été à l’origine de l’accident.

La plupart des accidents ferroviaires en Inde sont imputés à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète.

En août 1995, deux trains sont entrés en collision près de New Delhi, tuant 358 personnes dans l’un des pires accidents ferroviaires du pays.

En 2016, un train de voyageurs a déraillé entre les villes d’Indore et de Patna, tuant 146 personnes.

Plus de 12 millions de personnes empruntent quotidiennement 14 000 trains à travers l’Inde, parcourant 40 000 milles de voies.