Au moins 4 morts dans un glissement de terrain en Iran déclenché par de fortes pluies

Téhéran, Iran (AP) – Un glissement de terrain déclenché par de fortes pluies dans la capitale iranienne a tué au moins quatre personnes jeudi, a rapporté la télévision d’État iranienne.

Le rapport indique que de fortes pluies aux premières heures de jeudi ont provoqué des crues soudaines puis des glissements de terrain dans la partie nord-ouest de Téhéran, et causé des dommages à Imamzadeh Davood, un sanctuaire religieux de la ville.

Des équipes de secours ont été déployées sur les lieux et neuf personnes ont été blessées dans l’incident, selon le rapport, ajoutant que d’autres pourraient être ensevelis sous la boue et que des efforts de recherche étaient en cours.

Le glissement de terrain s’est produit dans une vallée au pied des montagnes d’Alborz à Téhéran. En 2015, une crue éclair dans la région a tué au moins 14 personnes.

Avant le glissement de terrain, les responsables ont averti les habitants des régions montagneuses de Téhéran des fortes pluies et des inondations possibles. Ils ont également averti que des pluies plus fortes étaient attendues plus tard jeudi.

Samedi, des crues soudaines dans la province du Fars, au sud de l’Iran, frappée par la sécheresse, ont tué au moins 21 personnes et touché plus de 10 villages de la province.

The Associated Press