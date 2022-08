Au moins 4 joueurs des équipes de football des années 60 de l’Alabama avaient CTE

Les répercussions de la CTE, qui ne peuvent être définitivement diagnostiquées qu’après la mort d’une personne mais qui sont systématiquement observées chez les footballeurs lorsque les chercheurs sont autorisés à effectuer des examens post-mortem, peuvent être choquantes : épisodes de confusion et de perte de mémoire, spasmes de colère et disputes et une forte baisse des compétences en communication et en prise de décision.

“Vous les voyez vraiment devenir quelqu’un de totalement différent”, a déclaré Heike Crane, la veuve de Paul Crane, qui a joué au centre et au secondeur pour l’Alabama et a finalement développé CTE avant sa mort en 2020.

Il y a environ 60 ans, cependant, bien avant que le CTE ne soit un risque reconnu, le football dans un endroit comme l’Alabama était un point de passage vers la richesse, la stature et l’envie. Même maintenant, au milieu de leur agonie, les joueurs et leurs familles hésitent souvent à souhaiter que le football soit éloigné des campus ou de la culture américaine. Changez de sport, disent certains, mais continuez à le pratiquer.

Les dommages permanents causés par les lésions cérébrales aux athlètes peuvent avoir des effets dévastateurs.

Pour beaucoup d’hommes qui ont joué, les menaces pour la santé étaient à l’époque de dignes sacrifices personnels.

“Je venais d’une sorte de petite ville du Tennessee”, a déclaré Steve Sloan, un quart-arrière partant de l’Alabama dans les années 1960, qui a ensuite été directeur sportif et entraîneur de football à Duke, Mississippi, Texas Tech et Vanderbilt.

“Je voulais obtenir une bourse, et je voulais obtenir un diplôme, et si cela prenait des coups dans la tête, alors tout allait bien”, a déclaré Sloan, qui a déclaré qu’il n’avait pas ressenti les symptômes graves de CTE “Je suis juste chanceux.”

Le déclin d’une vie joyeuse

Tout comme Sloan, Ray Perkins est venu à Tuscaloosa à la recherche d’une vie au-delà de la ville rurale où il a grandi. Bryant, qui a remporté six championnats nationaux avant sa mort en 1983 et dont le nom figure maintenant sur le stade du campus de 100 077 places, était le tirage au sort.