Au moins 4 blessés dans une fusillade près de l’université de Morgan State : mises à jour en direct

« L’ordre de confinement sur le campus a été levé. Tous les services de navette ont repris », a déclaré l’université sur X. « Au fur et à mesure que plus de détails seront disponibles, nous informerons notre communauté du campus via les canaux de communication officiels de l’université. »

Les étudiants sont libres de quitter l’endroit où ils se sont réfugiés après une fusillade, a déclaré mercredi l’Université d’État de Morgan, plus de deux heures après que l’incident a été signalé pour la première fois.

La police de Baltimore a déclaré tard ce soir que l’incident « n’était plus considéré comme une situation de tireur actif ».

« C’était tellement effrayant », dit un étudiant qui a vu le SWAT et la police sur le campus

Imani Jackson et son amie étaient à un événement de couronnement ce soir sur le campus pour célébrer l’introduction de « M. et Mme Morgan State »à la communauté universitaire, et en partant, ils ont vu une importante présence policière.

Ils n’ont entendu aucun coup de feu, mais ils ont vu environ six véhicules de police et un véhicule SWAT.

«C’était tellement effrayant. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous envoyions des SMS à tous nos amis, du genre : « Est-ce que ça va ? » », a déclaré Jackson, un étudiant stagiaire à l’université. WBAL, filiale de NBC, de Baltimore.

« Je suis terrifié, surtout cette semaine de retrouvailles », a déclaré Jackson à WBAL dans une interview.

Jackson et son amie prévoient de se réunir avec des amis et de rester à l’intérieur jusqu’à ce que tout soit en sécurité et que l’on en sache davantage.