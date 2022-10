Au moins 36 morts dans des glissements de terrain au Venezuela alors que le nombre de morts augmente | Nouvelles du monde

Le nombre de personnes tuées par des glissements de terrain au Venezuela est passé à au moins 36 personnes après que le pays a été frappé par des inondations et des jours de pluies torrentielles.

Des opérations de recherche et de sauvetage ont eu lieu dans la ville de Las Tejerias, dans l’État d’Aragua, pour les plus de 50 personnes portées disparues – emportées loin de chez elles.

Dimanche, il a été signalé que 22 personnes étaient mortes mais il est maintenant confirmé que ce nombre a augmenté.

Le mari de Jennifer Galindez fait partie des disparus. L’inondation a également tué sa petite-fille d’un an, qui était assise sur un canapé dans la maison lorsque les inondations dévastatrices ont frappé.

“Je n’ai pas pu dormir”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas fermer les yeux parce que c’est ce que je vois. Je vois ma petite-fille, là où je l’ai mise. Je l’ai laissée là et je n’ai pas pu la faire sortir.

“Mon mari était près de la fenêtre. Je n’ai pas pu l’aider non plus et l’eau l’a emporté.”

Les maisons et les entreprises de la ville – laissées sans électricité ni eau potable – sont entièrement ou partiellement remplies de boue et d’autres débris.

Jose Medina a rappelé comment l’eau qui coulait dans sa maison avait atteint le niveau de la taille, emprisonnant sa famille, alors il a tourné son réfrigérateur sur le côté et l’a utilisé comme bateau pour sa petite-fille, tandis que lui et sa femme s’y accrochaient.

Il a décrit leur survie comme un “miracle”.

Les rues de Las Tejerias, une ville d’environ 73 000 habitants, sont remplies de boue, de rochers et de branches d’arbres emmêlées.

L’une des rivières en crue, l’El Pato, a emporté plusieurs maisons et commerces.

La vice-présidente Delcy Rodriguez a déclaré qu’un mois de pluie était tombé en seulement huit heures et que les pompes utilisées pour alimenter le système d’eau potable de la communauté avaient été emportées par les eaux de crue.

“Nous avons perdu des garçons, des filles”, a-t-il déclaré depuis une rue inondée.

“Ce qui s’est passé dans la ville de Tejerias est une tragédie.”