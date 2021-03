À Baltimore, le Révérend Terris King of Liberty Grace Church of God a organisé des discussions virtuelles pour les membres de sa congrégation à prédominance noire avec des représentants d’entreprises de soins de santé, telles que Pfizer. Les gouvernements doivent travailler avec les églises, a déclaré le révérend, car les chefs religieux comprennent les besoins et les angoisses de leurs communautés, une grande partie de la méfiance découlant des mauvais traitements historiques et actuels des personnes de couleur dans le système de santé.

