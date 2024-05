Au moins 35 morts dans une frappe aérienne israélienne contre un camp de personnes déplacées à Rafah, selon le ministère de la Santé, quelques heures après le tir de roquettes du Hamas sur Israël

Des médecins palestiniens ont déclaré dimanche à l’Associated Press que 22 personnes avaient été tuées dans un Frappe aérienne israélienne dans la ville de Rafah, au sud de Gaza qui ont frappé les tentes des personnes déplacées. La frappe aérienne signalée est intervenue quelques heures après que le Hamas a affirmé avoir tiré un barrage de roquettes depuis Gaza vers le centre d’Israël alors que les sirènes de roquettes retentissaient pour la première fois depuis des mois dans des villes comme Tel Aviv.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré dans un communiqué que 35 personnes avaient été tuées et des dizaines blessées, principalement des femmes et des enfants. À la lumière de l’attaque, le communiqué indique que « le ministère de la Santé confirme que jamais auparavant dans l’histoire un si grand nombre d’outils de destruction massive n’a été rassemblé et utilisé ensemble devant le monde comme c’est le cas actuellement à Gaza », notant le de graves pénuries d’eau, de nourriture, de médicaments, d’électricité et de carburant.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Des témoins oculaires ont déclaré à l’équipe de CBS News à Gaza que huit frappes aériennes avaient touché des tentes dans l’ouest de Rafah., bien que les rapports n’aient pas pu être confirmés de manière indépendante. Selon des témoins oculaires, les victimes, parmi lesquelles des civils, ont été transportées d’urgence à l’hôpital émirati. Les tentes faisaient partie d’un camp situé à environ 200 mètres (environ 650 pieds) du plus grand entrepôt des Nations Unies dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne a reconnu la frappe dans un communiqué dimanche soir.

« Il y a peu de temps, un avion de Tsahal a frappé un complexe du Hamas à Rafah dans lequel opéraient d’importants terroristes du Hamas », a indiqué l’armée israélienne. « La frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international, en utilisant des munitions précises et sur la base de renseignements précis indiquant que le Hamas utilisait la zone. L’armée israélienne a connaissance de rapports indiquant qu’à la suite de la frappe et l’incendie qui a éclaté, plusieurs civils de la zone ont été blessés. L’incident est en cours d’examen.

Les images de la scène ont montré d’importantes destructions, et un porte-parole de la Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que le nombre de morts allait probablement augmenter à mesure que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient dans le quartier Tal al-Sultan de Rafah, à l’ouest du centre-ville.

La société a affirmé que l’endroit avait été désigné par Israël comme « zone humanitaire ».

Un garçon palestinien passe à vélo devant un bâtiment détruit à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 26 mai 2024. EYAD BABA/AFP via Getty Images



La grève intervient deux jours après la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël mettre fin à son offensive militaire à Rafah.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, était à Rafah dimanche et a été informé de « l’approfondissement des opérations » là-bas, a indiqué son bureau.

La frappe aérienne a été signalée quelques heures après que le Hamas a tiré un barrage de roquettes depuis Gaza qui ont déclenché des sirènes de raid aérien jusqu’à Tel Aviv pour la première fois depuis des mois, démontrant sa résilience plus de sept mois après l’offensive aérienne, maritime et terrestre massive d’Israël. .

La branche militaire du Hamas a affirmé que l’attaque et les tirs de roquettes pouvaient être entendus dans le centre de Gaza, a rapporté l’AP.

Dans un communiqué publié dimanche sur sa chaîne Telegram, les Brigades al-Qassam ont déclaré que les roquettes avaient été lancées en réponse à ce qu’elles ont appelé des « massacres sionistes contre des civils », a rapporté Reuters.

L’armée israélienne a déclaré que ses défenses aériennes avaient intercepté plusieurs projectiles après le lancement de huit roquettes depuis Rafah, dans la bande de Gaza, vers Israël.

Les militants ont tiré des projectiles sur les communautés autour de Gaza pendant la guerre, mais n’ont pas tiré de roquettes à plus longue portée depuis des mois.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat faisant état de victimes ou de dégâts causés par ce qui semble être la première attaque à la roquette à longue portée depuis Gaza depuis janvier, a rapporté l’Associated Press.

L’escalade s’est produite quelques heures après que des camions d’aide sont entrés à Gaza depuis le sud d’Israël dans le cadre d’un nouvel accord visant à contourner le passage de Rafah avec l’Égypte. Les forces israéliennes ont pris la ville de Rafah, dans le sud du pays, au début du mois. Il n’était pas clair si les groupes humanitaires seraient en mesure d’accéder à l’aide en raison des combats en cours dans la région.

L’Égypte refuse de rouvrir son côté du terminal de Rafah jusqu’à ce que le contrôle du côté de Gaza soit rendu aux Palestiniens. Il a accepté de détourner temporairement le trafic via le terminal israélien de Kerem Shalom, le principal terminal de fret de Gaza, après un appel entre le président américain Joe Biden et le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi.

Des véhicules militaires israéliens circulent dans la bande de Gaza, vus du sud d’Israël, le vendredi 24 mai 2024. Tsafrir Abayov / AP



La guerre entre Israël et le Hamas, qui en est à son huitième mois, a tué près de 36 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales. Environ 80 % des 2,3 millions d’habitants ont fui leurs foyers, la famine est très répandue et les responsables de l’ONU affirment que certaines parties du territoire connaissent la famine.

Le Hamas a déclenché la guerre avec son attaque du 7 octobre contre Israël, au cours de laquelle ses militants ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et capturé quelque 250 otages. Le Hamas détient toujours une centaine d’otages et les dépouilles d’une trentaine d’autres après que la plupart des autres ont été libérés lors d’un cessez-le-feu l’année dernière.

Samedi, CBS News a rapporté que les efforts diplomatiques américains Les efforts visant à négocier un accord pour libérer les otages détenus à Gaza par le Hamas devraient se poursuivre au cours de la semaine à venir. Les négociateurs du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis participeront aux négociations.

« Il y a des progrès », a déclaré un haut responsable de l’administration Biden à CBS News. « Les contacts sont en cours et nous travaillons en étroite collaboration avec les médiateurs égyptiens et qatariens. Ces contacts se poursuivront au cours de la semaine à venir alors que nous cherchons à faire avancer le processus de négociation. »