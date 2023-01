Au moins 34 morts et des dizaines de blessés dans un attentat-suicide au Pakistan

Un kamikaze a frappé lundi à l’intérieur d’une mosquée dans un complexe de police de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, tuant au moins 34 personnes et blessant jusqu’à 150 fidèles, pour la plupart des policiers, ont indiqué des responsables.

L’attentat à la bombe a été condamné dans tout le pays par les partis politiques d’opposition et les responsables gouvernementaux. Ghulam Ali, le gouverneur provincial de Khyber Pakhtunkhwa, dont Peshawar est la capitale, a déclaré qu’il craignait que le nombre de morts n’augmente encore.

La plupart des victimes étaient des policiers – la mosquée ciblée est située dans un complexe tentaculaire, qui sert également de quartier général de la police de la ville. La police a déclaré qu’entre 300 et 350 fidèles se trouvaient à l’intérieur de la mosquée lorsque le kamikaze a fait exploser les explosifs.

Sarbakaf Mohmand, un commandant des talibans pakistanais, a revendiqué l’attaque sur Twitter. Le principal porte-parole de l’organisation n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Siddique Khan, un responsable de la police, a déclaré que le nombre de morts s’élevait à 34, et parmi les morts figurait Noor-ul-Amin, le chef de prière. Pendant ce temps, des responsables ont déclaré qu’au moins 150 personnes avaient été blessées.

Des hommes déplacent une victime blessée en fauteuil roulant après l’attentat suicide de lundi à Peshawar. (Khuram Parvez/Reuters)

L’impact de l’explosion a fait s’effondrer le toit de la mosquée, qui s’est effondré et a fait de nombreux blessés, selon Zafar Khan, un officier de police local.

Un survivant, Meena Gul, policier de 38 ans, a déclaré qu’il se trouvait à l’intérieur de la mosquée lorsque la bombe a explosé. Il dit qu’il ne sait pas comment il a survécu indemne. Il pouvait entendre des cris et des cris après l’explosion de la bombe, a déclaré Gul.

Les sauveteurs se sont précipités pour essayer de retirer des monticules de débris du terrain de la mosquée et d’atteindre les fidèles toujours piégés sous les décombres, a indiqué la police. Khan a déclaré que plusieurs des blessés étaient répertoriés dans un état critique dans un hôpital et que l’on craignait que le nombre de morts n’augmente.

Le Premier ministre promet une “action sévère”

Dans un communiqué, le Premier ministre Shahbaz Sharif a condamné l’attentat à la bombe et a ordonné aux autorités d’assurer le meilleur traitement médical possible aux victimes. Il a également juré “une action sévère” contre ceux qui étaient derrière l’attaque.

Imran Khan, l’ancien Premier ministre évincé lors d’un vote de censure l’année dernière, a également condamné l’attentat à la bombe, le qualifiant d'”attentat-suicide terroriste” dans une publication sur Twitter.

“Mes prières et mes condoléances vont aux familles des victimes”, a déclaré l’ancien Premier ministre. “Il est impératif d’améliorer notre collecte de renseignements et d’équiper correctement nos forces de police pour lutter contre la menace croissante du terrorisme.”

Peshawar est la capitale de la province de Khyber Pakhtunkhwa à la frontière de l’Afghanistan et a été le théâtre de fréquentes attaques de militants.

Les talibans pakistanais sont connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan, ou TTP, et sont un groupe distinct mais aussi un proche allié des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir dans l’Afghanistan voisin en août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient en phase finale. de leur retrait du pays après 20 ans de guerre.

Le TTP a mené une insurrection au Pakistan au cours des 15 dernières années, luttant pour une application plus stricte des lois islamiques dans le pays, la libération de ses membres qui sont détenus par le gouvernement et une réduction de la présence militaire pakistanaise dans les anciennes régions tribales du pays.

Le Pakistan a connu une recrudescence des attaques militantes depuis novembre, lorsque les talibans pakistanais ont mis fin à leur cessez-le-feu avec les forces gouvernementales.

Des policiers tentent de dégager la voie pour les ambulances transportant des blessés vers un hôpital depuis le site de l’explosion d’une bombe à Peshawar. (Muhammad Sajjad/Associated Press)

La trêve a pris fin alors que le Pakistan était toujours aux prises avec les inondations sans précédent de l’été dernier qui ont tué 1 739 personnes, détruit plus de deux millions de maisons et, à un moment donné, submergé jusqu’à un tiers du pays. Les dégâts causés par les inondations se sont élevés à plus de 30 milliards de dollars et les autorités peinent encore, des mois plus tard, à organiser des tentes, des abris et de la nourriture pour les survivants.

Le Pakistan, à court de liquidités, est actuellement confronté à l’une des pires crises économiques et demande un versement crucial de 1,1 milliard de dollars au Fonds monétaire international.