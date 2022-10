Au moins 32 morts et de nombreux blessés après l’effondrement d’un pont en Inde

NEW DELHI (AP) – Au moins 32 personnes sont mortes et plusieurs craignent d’être blessées après qu’un pont à câble s’est effondré dans une rivière dans l’État indien occidental du Gujarat dimanche soir, selon l’agence de presse Press Trust of India.

Selon les médias locaux, des centaines de personnes ont plongé dans la rivière Machchu lorsque le pont du district Morbi de l’État s’est effondré. On ne savait pas immédiatement combien de personnes se trouvaient sur le pont.

Le pont, qui a récemment été rouvert au public après rénovation, a cédé car il ne pouvait pas supporter le nombre de personnes qui s’y trouvaient, ont déclaré des responsables à PTI.

“En raison de l’effondrement du pont, plusieurs personnes sont tombées dans la rivière. Une opération de sauvetage est en cours », a déclaré le ministre d’État Brijesh Merja. « Selon certaines informations, plusieurs personnes ont été blessées. Ils sont transportés d’urgence dans les hôpitaux.

Des opérations de sauvetage sont en cours, ont indiqué les autorités.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une indemnisation aux familles des morts et a appelé à des efforts de sauvetage rapides, a déclaré son bureau dans un tweet.

The Associated Press