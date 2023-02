Au moins 32 civils tués dans l’est du Congo, selon l’ONU

Vingt personnes ont été tuées par la milice CODECO et une douzaine par les Forces démocratiques alliées, qui sont alliées au groupe État islamique, a déclaré lundi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’une conférence de presse.

Qualifiant la situation de « déroutante », Dujarric a déclaré qu’il était difficile pour la mission de maintien de la paix de l’ONU au Congo d’obtenir plus d’informations en raison des restrictions de mouvement dans la région.

Les combats entre CODECO, une association lâche de divers groupes de milices ethniques Lendu, et le Zaïre, un groupe d’autodéfense principalement ethnique Hema, se poursuivent depuis 2017 mais se sont récemment aggravés. Au moins 32 civils ont été tués par le CODECO le mois dernier, selon des responsables locaux. En décembre, les Nations Unies ont déclaré que le groupe d’insurgés étendait ses zones de contrôle, attaquait les civils et l’armée congolaise et taxait les communautés dans les zones qu’il détient.