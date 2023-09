Au moins 31 morts au Brésil après le passage d’un cyclone dans le sud du pays

Le bilan des fortes pluies qui ont dévasté l’État le plus méridional du Brésil, le Rio Grande do Sul, s’est élevé mercredi à 31 morts, ont annoncé les autorités locales, alors qu’un cyclone extratropical a frappé la région, inondant les maisons et faisant gonfler les rivières.

Une vidéo obtenue par Reuters montrait des maisons de la petite ville de Mucum submergées par la montée des eaux tandis que les rues et les rivières étaient inondées. Les villes voisines telles que Lajeado et Roca Sales ont également été gravement touchées.

Plus de 60 villes ont été frappées par la tempête depuis lundi soir, et 1 600 personnes se sont retrouvées sans abri, ont indiqué les autorités.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré mercredi qu’il s’était entretenu avec le gouverneur du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pour lui offrir le plein soutien du gouvernement fédéral afin d’aider l’État à « faire face à cette crise ».

Lula a envoyé deux ministres dans l’État pour superviser les efforts de recherche et de sauvetage et a déclaré que le vice-président Geraldo Alckmin serait également prêt à s’y rendre.

« Nous n’avons plus rien »

Les équipes de recherche et de secours se sont concentrées autour de la vallée de Taquari, à environ 150 kilomètres au nord-ouest de la capitale de l’État, Porto Alegre, où la plupart des victimes et des dégâts ont été enregistrés.

Des séquences vidéo montraient des familles sur le toit de leurs maisons implorant de l’aide alors que les rivières débordaient de leurs rives. Certaines zones ont été entièrement isolées après que de larges avenues se soient transformées en rivières au courant rapide.

Marcos Gomes, deuxième à droite, recherche mercredi ses effets personnels sur le site de sa maison détruite à Mucum. (Wesley Santos/Associated Press)

À Mucum, une ville d’environ 50 000 habitants, les sauveteurs ont retrouvé 15 corps dans une seule maison.

« L’eau est arrivée très vite, elle montait de deux mètres par heure », a déclaré Marcos Antonio Gomes, un habitant de Mucum. « Nous n’avons plus rien. Pas même des vêtements. »

Gomes, un homme d’affaires de 55 ans, a déclaré que c’était la quatrième fois en 15 ans que sa maison était endommagée par des inondations. Il a déclaré que celle-ci était la pire à ce jour et qu’il s’attendait à de nouvelles inondations à l’avenir.

« Nous ne pouvons pas vivre ici », a déclaré Gomes. « Cela reviendra. Nous devons abandonner. »

Plusieurs événements météorologiques

Le météorologue Climatempo a déclaré que même si les averses se sont arrêtées mardi, elles devraient revenir dans le Rio Grande do Sul mercredi et jeudi avant de se dissiper dimanche, l’État étant toujours en alerte aux inondations.

« Une combinaison d’une pression atmosphérique plus faible et de l’accumulation d’air chaud et humide générera à nouveau de gros nuages ​​sur le Rio Grande do Sul, ce qui provoquera davantage de fortes pluies », a déclaré Climatempo dans un communiqué.

Les inondations dans le Rio Grande do Sul sont les dernières d’une série de catastrophes similaires ayant récemment frappé le Brésil, où plus de 50 personnes ont été tuées dans l’État de Sao Paulo au début de cette année après des averses massives qui ont provoqué des glissements de terrain et des inondations.

Des maisons sont vues mercredi dans une zone inondée à Lajeado. (Diego Vara/Reuters)

La ville coloniale de Petropolis, près de Rio de Janeiro et l’État de Bahia, ont également subi des catastrophes similaires récemment, ainsi que Santa Catarina, un État voisin du Rio Grande do Sul, où une victime supplémentaire a été confirmée mardi.

Le Rio Grande do Sul a été frappé par un autre cyclone extratropical en juin, qui a tué 16 personnes et provoqué des destructions dans 40 villes, dont beaucoup autour de Porto Alegre.

L’État abrite quelque 10,9 millions d’habitants et abrite plusieurs industries, en plus d’être l’un des principaux États producteurs de céréales du pays. Il borde l’Uruguay et l’Argentine.