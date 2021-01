Des dizaines de véhicules ont été incendiés à travers Strasbourg, en France, après que des groupes de vandales aient bafoué un ordre de couvre-feu de 20 heures, descendant dans les rues pour une coutume enflammée du Nouvel An qui a vu des centaines de voitures incendiées au cours des vacances précédentes.

Au moins 30 véhicules ont été détruits au milieu de l’incendie criminel jeudi soir, selon des sources policières citées par le quotidien français Le Figaro.

«Nous sommes déjà à un certain nombre de véhicules incendiés», a précisé le cabinet de Josiane Chevalier, la préfète de la région du Bas-Rhin, qui contient Strasbourg, ajoutant que plusieurs arrestations ont été effectuées tout au long de la nuit.

Des voitures fumantes, ainsi que celles complètement englouties par les flammes, ont été vues dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, déclenchant dans certains cas des explosions fortes lorsque le carburant des véhicules s’est enflammé.

Attention qu’il n’y aurait pas « Concession » aux vandales plus tôt jeudi, Chevalier a déclaré la ville « Ne peut pas se permettre d’avoir le même bilan que l’an dernier » et que les autorités avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour réduire les incendies de voitures.

En 2019, quelque 220 voitures de la ville ont été incinérées dans une série de vandalisme implacable la nuit du Nouvel An.

Outre un couvre-feu national à 20 heures et un certain nombre de fermetures de rues à Strasbourg, les feux d’artifice ont été interdits pendant tout le mois de décembre, tandis que la police locale a mis en place «Forces mobiles» dans «Emplacements stratégiques» à travers la ville, selon Annie Bregal, directrice de la sécurité publique du Bas-Rhin. Au total, 100 000 officiers et gendarmes étaient stationnés dans toute la France pour faire appliquer les restrictions. Les ventes de carburant au détail ont également été temporairement interdites.

Cependant, les mesures n’ont pas fait grand-chose pour arrêter le déchaînement de jeudi soir, avec des foules de vandales qui ont frappé les rues malgré le couvre-feu et une présence importante des forces de l’ordre, qui comprenait un hélicoptère de police, filmé mettant en lumière la ville ci-dessous. L’interdiction des feux d’artifice semble également avoir été largement ignorée, car des pétards et des mortiers ont été entendus toute la nuit.

Comme prévu, les forces de l'ordre sont très présentes sur l'Eurométropole de #Strasbourg et les signaux d'incidents sont déjà nombreux sur les réseaux sociaux. Comme sur le craignait, la nuit risque d'être longue et sous tension pour les forces de l'ordre.

Strasbourg n’est pas la seule ville à participer à l’incendie annuel du Nouvel An, avec un record de 1457 voitures brûlées l’année dernière dans l’ensemble de la France, selon les médias. L’année précédente, 1 290 véhicules ont été incendiés. La destruction est devenue une sorte de rite annuel dans les banlieues françaises depuis 2005, lorsque des émeutes ont secoué Paris et d’autres villes pendant trois semaines, envoyant d’innombrables bâtiments et voitures en fumée et faisant au moins trois morts.

