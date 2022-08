Au moins 30 morts alors que les affrontements se poursuivent en Irak après la démission d’un religieux influent

Le puissant religieux irakien Moqtada al-Sadr a appelé ses fidèles de la zone gouvernementale à se retirer après près de 24 heures d’affrontements violents avec les forces de sécurité et les groupes paramilitaires.

Dans un discours télévisé mardi, al-Sadr a donné à ses partisans, dont des centaines ont pris d’assaut le palais du gouvernement et ont organisé un sit-in en cours devant le bâtiment du parlement, une heure pour partir.

Les partisans d’al-Sadr ont tiré des grenades propulsées par roquettes et des mitrailleuses dans la zone verte de l’Irak alors que les forces de sécurité ripostaient, aggravant sérieusement une crise politique qui sévissait depuis des mois dans le pays.

Le nombre de morts est passé à au moins 30 personnes après deux jours de troubles, ont indiqué des responsables.

“Ce n’est pas une révolution”, a déclaré al-Sadr dans une allocution télévisée, qui faisait suite aux appels à la retenue et à la paix de plusieurs responsables irakiens et des Nations Unies.

Al-Sadr a soudainement démissionné lundi au milieu d’une impasse politique et ses partisans ont rapidement pris d’assaut la zone verte, autrefois le bastion de l’armée américaine qui abrite désormais les bureaux du gouvernement irakien et les ambassades étrangères.

“Profondément alarmé par les affrontements en #Irak ce soir”, a tweeté Gregory Galligan, ambassadeur du Canada en Irak. « La situation est très dangereuse et pourrait rapidement devenir incontrôlable. Le Canada exhorte toutes les parties à prendre des mesures pour désamorcer rapidement la situation et résoudre les différends par la négociation au profit de tous les Irakiens.

Des proches assistent aux funérailles d’un homme tué lors d’affrontements avec la sécurité à Bagdad lors de ses funérailles à Najaf, en Irak, mardi. (PA)

L’ambassade du Canada à Bagdad a conseillé aux Canadiens en Irak de « partir par des moyens commerciaux, lorsque cela est permis et qu’il est sécuritaire de le faire ».

Le gouvernement irakien est dans l’impasse depuis que le parti d’al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges lors des élections législatives d’octobre, mais pas suffisamment pour obtenir un gouvernement majoritaire, déclenchant des mois de luttes intestines entre différentes factions chiites. Al-Sadr a refusé de négocier avec ses rivaux chiites soutenus par l’Iran, et son retrait lundi a catapulté l’Irak dans l’incertitude politique et la volatilité sans issue claire.

D’importants affrontements armés entre manifestants, milices et forces de sécurité se déroulent à Bagdad. Si vous êtes en Irak, partez par des moyens commerciaux, lorsque cela est autorisé et que vous pouvez le faire en toute sécurité. Canadiens ayant besoin d’une assistance consulaire d’urgence Ambassade du Canada +964 783 303 5357 pic.twitter.com/KQpoIar3o9 —@CanadaenIrak

Les balles, les grenades volent

La violence menaçait d’aggraver la crise politique, bien que les rues ailleurs dans le pays soient restées largement calmes et que le pétrole vital du pays ait continué à couler. L’Iran a fermé ses frontières avec l’Irak, signe de la crainte de Téhéran que le chaos ne se propage.

Des images télévisées en direct ont montré des partisans d’al-Sadr tirant à la fois des mitrailleuses lourdes et des grenades propulsées par fusée dans la zone verte fortement fortifiée à travers une section de murs en béton abattus. Des passants, apparemment inconscients du danger, ont filmé la fusillade avec leurs téléphones portables.

Des membres des Brigades de la paix d’al-Sadr se rassemblent lors d’affrontements avec les forces de sécurité irakiennes près de la zone verte de Bagdad mardi. (Thaier Al-Sudani)

Alors que les forces d’al-Sadr tiraient, une ligne de chars blindés se tenait de l’autre côté des barrières qui entourent la zone verte. Une épaisse fumée noire s’est élevée à un moment donné au-dessus de la zone, visible à des kilomètres de distance.

Au moins un homme blessé a été emmené dans un pousse-pousse à trois roues, le ministère irakien des Affaires étrangères visible en arrière-plan.

Au moins 30 personnes ont été tuées et plus de 400 blessées, ont déclaré deux responsables médicaux irakiens. Le bilan comprenait à la fois des loyalistes d’al-Sadr tués lors de manifestations la veille et des affrontements dans la nuit. Ces chiffres devraient augmenter, ont déclaré les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à divulguer les informations aux journalistes.

Les membres de la secte musulmane chiite d’Irak ont ​​été opprimés lorsque Saddam Hussein dirigeait le pays, mais l’invasion menée par les États-Unis en 2003 a renversé l’ordre politique. Un peu moins des deux tiers de l’Irak sont chiites, avec un tiers sunnite.

Maintenant, les chiites se battent entre eux, les chiites soutenus par l’Iran et les chiites nationalistes irakiens se disputant le pouvoir, l’influence et les ressources de l’État.

La rhétorique nationaliste d’al-Sadr et son programme de réforme résonnent puissamment auprès de ses partisans, qui sont en grande partie issus des secteurs les plus pauvres de la société irakienne et ont toujours été exclus du système politique sous Saddam.

La télévision d’État iranienne a cité des troubles et un couvre-feu imposé par l’armée dans les villes irakiennes pour expliquer la fermeture des frontières. Il a exhorté les Iraniens à éviter tout voyage dans le pays voisin. La décision est intervenue alors que des millions de personnes se préparaient à se rendre en Irak pour un pèlerinage annuel sur des sites chiites, et Téhéran a encouragé tous les pèlerins iraniens déjà en Irak à éviter de nouveaux déplacements entre les villes.

Vols, services de l’ambassade annulés

Le Koweït, quant à lui, a appelé ses citoyens à quitter l’Irak. L’agence de presse koweïtienne, gérée par l’État, a également encouragé ceux qui espéraient se rendre en Irak à retarder leurs projets.

Le petit émirat arabe du Golfe du Koweït partage une frontière longue de 254 kilomètres avec l’Irak.

Des véhicules de sécurité blindés patrouillent dans la zone verte de Bagdad lors d’affrontements avec l’aile militaire affiliée au religieux chiite Muqtada al-Sadr mardi. (Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty Images)

Les Pays-Bas ont évacué leur ambassade dans la zone verte, a tweeté tôt mardi son ministre des Affaires étrangères.

“Il y a des échanges de tirs autour de l’ambassade à Bagdad. Notre personnel travaille maintenant à l’ambassade d’Allemagne ailleurs dans la ville”, a écrit Wopke Hoekstra.

Le transporteur long-courrier de Dubaï, Emirates, a interrompu mardi ses vols vers Bagdad en raison des troubles en cours. Le transporteur a déclaré qu’il “surveillait la situation de près”. Il n’a pas précisé quand les vols reprendraient.

Lundi, des manifestants fidèles à al-Sadr ont abattu les barrières de ciment à l’extérieur du palais du gouvernement avec des cordes et ont franchi les portes du palais. Beaucoup se sont précipités dans les salons somptueux et les salles en marbre du palais, un lieu de rencontre clé pour les chefs d’État irakiens et les dignitaires étrangers.

L’armée irakienne a annoncé un couvre-feu à l’échelle nationale et le premier ministre par intérim a suspendu les sessions du cabinet en réponse à la violence.