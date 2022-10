Au moins 3 services de proximité de Thunder Bay fermés avant l’hiver, faisant craindre que «des gens puissent mourir»

Un autobus qui a fourni des soins vitaux à des personnes sans abri au cours des deux derniers hivers à Thunder Bay, en Ontario, est maintenant en vente sur Facebook Marketplace.

Le «bus de soins» est né lors du premier hiver pandémique, à la suite de signalements de personnes décédées dans les rues de la ville. Le programme consistait en un bus urbain converti offrant un transport gratuit, un endroit chaud, un équipement de protection individuelle (EPI) et des soins de base des plaies pour les personnes dans le besoin.

Au cours de ses deux derniers hivers de fonctionnement, le financement est passé d’une source à l’autre. Mais cet hiver, le Centre de santé communautaire NorWest n’a pas été en mesure de trouver l’argent pour exécuter le programme, a déclaré Juanita Lawson, directrice générale de l’organisation.

“Absolument, je suis inquiet à ce sujet. Je suis inquiet, vous savez, les deux dernières années pendant l’hiver ont été extrêmement difficiles pour les gens”, a déclaré Lawson à CBC News.

L’incapacité de NorWest à obtenir un financement a conduit Kasper Transportation, qui a loué le bus à NorWest l’année dernière, à publier une publicité pour le véhicule sur Facebook Marketplace, craignant que le bus reste trop longtemps sans utilisation et développe des problèmes mécaniques, selon le propriétaire. Kasper Wadinski.

Ce n’est que l’un des trois principaux services de proximité de la ville du nord-ouest de l’Ontario qui n’ont pas de financement pour fonctionner cet hiver, ce qui suscite des craintes parmi les travailleurs de première ligne et les fournisseurs d’agences quant aux implications pour les personnes aux prises avec un logement précaire.

“Les gens pourraient mourir à cause du froid”, a déclaré Kyle Arnold, qui a vécu l’expérience de la toxicomanie et de l’itinérance, et travaille maintenant comme travailleur de soutien par les pairs avec People Advocating for Change through Empowerment (PACE). PACE exploite l’un des deux centres de réchauffement de la ville.

La photo du dossier d’avril 2021 montre deux travailleurs de proximité des centres de santé communautaire NorWest à Thunder Bay devant le «bus de soins», qui offrait un transport gratuit, un endroit chaud, un équipement de protection individuelle et des soins de base des plaies pour les personnes dans le besoin. Aucun financement n’est en place pour faire fonctionner l’autobus cet hiver. (Soumis par Selina Gunn)

“Nous sommes toujours dans une crise de surdose. Nous sommes toujours dans une crise du logement. Nous avons toujours la santé mentale et la toxicomanie qui sévissent dans cette ville, et nous nous battons pour obtenir du soutien pour aider notre peuple”, a déclaré Arnold.

En septembre, le Shelter House de Thunder Bay a annoncé qu’il fermait définitivement son Street Outreach Service (SOS) en raison de difficultés à obtenir un financement et un personnel adéquats. Le programme, qui était en place depuis 2014, offrait des services aux personnes en situation d’itinérance, notamment le transport vers des refuges.

Les Premières Nations de Matawa ont également confirmé à CBC News qu’elles n’avaient pas obtenu de ressources pour gérer leur programme de sensibilisation de rue WiiChiiHehWayWin, mais qu’elles sont toujours à la recherche de sources de financement.

“Nous n’avons pas de travailleurs de proximité ou d’autres soutiens disponibles pour le moment. J’espère que le réseau de proximité de la ville a des plans sur la façon dont il va travailler avec nos membres dans la rue”, a déclaré Francine Pellerin, directrice de la santé et des affaires sociales Meno Biimadeswin avec Matawa.

“Aucun autre service que je connaisse pour appeler”

Anna Betty Achneepineskum, l’une des trois grands chefs adjoints de la nation Nishnawbe Aski, a déclaré que de nombreuses personnes comptaient sur ces services de proximité.

“Avec Thunder Bay étant la plaque tournante pour de nombreuses personnes, non seulement les Premières Nations mais d’autres personnes viennent ici pour divers types de services, je pense que cela va menacer des vies”, a déclaré Achneepineskum à CBC News.

“Je sais pertinemment que le SOS a sauvé des vies, et il est donc très inquiétant qu’il n’y ait pas de fonds pour que ces ressources soient disponibles.”

Anna Betty Achneepineskum, grand chef adjoint de la nation Nishnawbe Aski, dit que les agences municipales ne peuvent pas trouver d’argent pour ces services de proximité à l’approche de l’hiver. (Simon Dingley/CBC)

Ce ne sont pas seulement des interventions vitales que ces services ont fournies – ils ont également offert le transport nécessaire, a déclaré Arnold.

« Nous devons nous rappeler que le bus de soins s’arrêtait à l’aéroport régional de Thunder Bay. [hospital] plusieurs fois par jour, ramasser des gens d’urgence [the emergency department]. En tant qu’ancien chauffeur de SOS, nous allions constamment sortir, ramenant les gens vers des abris”, a-t-il déclaré.

“À ce stade, je ne connais aucun autre service à appeler.”

Appelle les organisations à faire plus

Des dizaines d’organismes de services sociaux basés à Thunder Bay se sont réunis au début d’octobre pour un forum urgent sur les services de santé mentale, de toxicomanie et d’itinérance. Holly Gauvin, directrice exécutive de l’organisation de réduction des méfaits Elevate NWO, a lancé un appel émouvant, affirmant qu’elle était au courant d’au moins sept personnes décédées dans la ville en attendant un logement.

Quoi que vous fassiez, ce n’est pas suffisant, a déclaré Gauvin aux agences réunies devant elle, appelant tout le monde à se pencher et à en faire plus.

Holly Gauvin, directrice générale d’Elevate NWO, affirme que les personnes sans abri sont confrontées à des niveaux élevés de violence à Thunder Bay et appelle les agences à faire plus pour sauver des vies. (Marc Doucette/CBC)

Mais tout au long du forum, un problème commun qui a été discuté était le manque d’argent pour fournir à la fois des services d’urgence et rechercher des solutions à long terme.

Bonnie Krysowaty est chercheuse en sciences sociales au Lakehead Social Planning Council (LSPC), qui offre une gamme de services sociaux et gère la répartition de certains grands projets de financement fédéraux, comme la subvention Vers un chez-soi, pour la région. Le LSPC a utilisé une partie de cet argent pour aider à faire fonctionner le bus de soins de NorWest l’hiver dernier.

Krysowaty a déclaré à CBC News que l’organisation souhaitait voir ces services de proximité fonctionner cet hiver, mais la majeure partie de l’argent pour cet exercice a déjà été distribuée à d’autres projets importants, comme le logement de transition.

Bonnie Krysowaty, chercheuse en sciences sociales au Lakehead Social Planning Council, affirme que la plupart des fonds que son organisation distribue ont déjà été dépensés pour d’autres projets importants, comme le logement de transition. (Logan Turner / Radio-Canada)

Le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay (TBDSSAB) – qui gère les services de garde d’enfants, le logement social et Ontario au travail dans le district – a encore de l’argent disponible pour les organisations cet hiver, et la sensibilisation est une priorité pour eux, a déclaré le directeur général Bill Bradica. Mais ces agences doivent faire une demande de financement.

“Nous cherchons à continuer d’avoir une portée plus étendue qu’il y a, disons, cinq ans, afin que nous puissions atteindre les personnes qui sont dans des campements et qui ont plus de cette capacité là-bas”, a déclaré Bradica.

“Dans un certain nombre de cas, les personnes qui travaillaient avec ces services de proximité ont été placées dans des unités que nous possédons et continuent d’être soutenues par ces organisations. Si ce n’était pas pour ce service fourni, je pense que les choses auraient été bien pire pour beaucoup de gens », a-t-il dit.

Mais avec les températures qui chutent chaque jour, les personnes en première ligne des crises du logement et de la toxicomanie à Thunder Bay craignent que le temps presse pour remettre ces services sur la route.