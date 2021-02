Au moins 3 morts et 150 millions de personnes sous avis hivernal alors qu’une tempête «sans précédent» s’étend sur 25 États; 3,6 M sans électricité au Texas

Une tempête hivernale « sans précédent » a continué son assaut sur la nation lundi, tuant au moins trois personnes, laissant des millions de personnes sans électricité au Texas et faisant des ravages dans les voyages à travers une large bande des États-Unis à cause de la neige et de la glace.

Plus de 150 millions de personnes ont été soumises à un avertissement de tempête hivernale, à un avis météorologique hivernal ou à un avertissement de tempête de verglas dans 25 États, s’étendant sur plus de 2000 miles du sud du Texas au nord du Maine, a déclaré le National Weather Service.

Un froid amer et record a accompagné la tempête dans le centre des États-Unis. Des centaines de températures record quotidiennes ont été ou seront battues au cours de cette « plongée polaire » prolongée, a déclaré le service météorologique, « avec des records de températures basses en février et même de tous les temps en danger ».

Plus de 50 millions de personnes pourraient voir les températures descendre en dessous de zéro au cours des prochains jours, selon le Capital Weather Gang.

Au moins trois personnes sont décédées lundi. Le ministère de la Santé de Louisiane a rapporté qu’un habitant de la paroisse de Lafayette, âgé de 50 ans, avait glissé sur la glace, se cognant mortellement la tête au sol.

Deux personnes sont mortes dans des accidents séparés au Kentucky, une sur l’Interstate 64 et une sur la I-75, a déclaré le secrétaire aux Transports Jim Gray dans l’après-midi.

«N’empruntez pas ces routes. Ces routes sont maintenant extrêmement dangereuses et dangereuses », a déclaré Gray.

Les routes en Louisiane étaient également perfides. Le gouverneur John Bel Edwards a déclaré lors d’une conférence de presse lundi soir que la police d’État avait travaillé plus de 150 accidents de la route qui ont entraîné des blessures modérées à importantes, car un mélange de neige, de grésil et de pluie verglaçante a créé des conditions dangereuses.

Les pannes étaient généralisées lundi, et plus de 4,2 millions étaient impuissants, selon poweroutage.us, un site de suivi des services publics. Rien qu’au Texas, plus de 3,6 millions de clients étaient dans le noir à 18h30, heure locale.

Des pannes de courant tournantes ont été initiées par le Conseil de la fiabilité électrique du Texas, ou ERCOT, lundi, ce qui signifie que des milliers de personnes se sont privées d’électricité pendant de courtes périodes alors que les températures tombaient dans les adolescents près de Dallas et Houston.

« Nous exhortons les Texans à donner la priorité à la sécurité », a tweeté le conseil en exhortant les habitants à réduire leur consommation d’électricité. ERCOT gère le flux d’énergie électrique dans l’état.

Les entreprises de services publics du Kansas et du Missouri ont également mis en œuvre des pannes de courant continuelles lundi en réponse à une demande écrasante d’électricité pendant le froid intense.

La plus grande raffinerie de pétrole du pays a fermé ses portes en raison du climat brutal. Motiva a déclaré avoir fermé la raffinerie de Port Arthur, au Texas, en raison de conditions de gel «sans précédent» le long de la côte du Golfe.

Matt Varble, dans la banlieue de Dallas, à Las Colinas, a déclaré au Dallas Morning News que son électricité avait été coupée à plusieurs reprises lundi matin. La deuxième fois, il est sorti vers 3h30 du matin et n’était pas revenu à 7h du matin

«Il commence à faire très froid à l’intérieur de ma maison», a déclaré Varble au journal. «J’ai vécu dans le nord pendant très longtemps et rien de tel ne s’est jamais produit lorsque j’ai vécu à New York, dans l’Ohio et dans l’Illinois.»

Houston, où les températures ont atteint les années 70 mardi dernier, a enregistré des lectures chez les adolescents lundi matin, incitant les responsables à conseiller aux résidents de se préparer à des routes dangereuses qui pourraient être similaires à celles rencontrées après un ouragan de catégorie 5.

Au Texas, la tempête pourrait être un événement « une fois par génération » si l’on tient compte des conditions extrêmement froides, a déclaré le météorologue d’AccuWeather Brandon Buckingham.

San Angelo a eu son jour le plus enneigé dimanche – 10,1 pouces, a déclaré le service météorologique.

Des neiges orageuses ont été signalées tôt lundi aussi loin au sud que la côte du golfe à Galveston, au Texas, et à Lake Charles, en Louisiane, a rapporté weather.com.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt et le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, ont chacun activé des unités de la Garde nationale pour aider les agences d’État dans des tâches telles que le sauvetage des conducteurs bloqués.

Dans une déclaration, le président Joe Biden a déclaré une situation d’urgence au Texas et a ordonné une aide fédérale pour aider les efforts de réponse des États et des collectivités locales. La déclaration permet au Département de la sécurité intérieure et à l’Agence fédérale de gestion des urgences de coordonner les efforts de secours en cas de catastrophe et de fournir une assistance, des équipements et des ressources aux personnes touchées par la tempête.

Bien que la neige devait tomber sur le Texas lundi, de fortes chutes de neige et des pluies verglaçantes devraient avancer vers le nord-est des vallées du Mississippi et de l’Ohio vers le nord-est, a annoncé le service météorologique. « Une large bande de 6 à 12 pouces de neige est prévue de la vallée de l’Ohio et de l’est des Grands Lacs jusqu’au nord de la Nouvelle-Angleterre », selon le service météorologique.

À 19 h 35 HNE, FlightAware avait signalé plus de 6 300 vols annulés à travers le pays lundi et plus de 4 900 retards. Plus de 2400 annulations sont prévues pour mardi. L’aéroport international George Bush de Houston a fermé lundi matin en raison de l’accumulation de glace sur les pistes et restera fermé jusqu’à mardi après-midi. L’aéroport international Austin-Bergstrom a également été fermé.

Le sommet de 38 degrés prévu mardi à la Nouvelle-Orléans égalerait 1899 en tant que Mardi Gras le plus froid jamais enregistré, a déclaré le service météorologique. La plupart des célébrations sont annulées cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans le nord-ouest du Pacifique, des centaines de milliers de personnes sont restées sans électricité après qu’une tempête hivernale de fin de semaine a recouvert la région de glace et de neige et a rendu les voyages périlleux. Environ 300 000 personnes étaient impuissantes dans l’Oregon, a rapporté poweroutage.us. Les routes enneigées, les arbres abattus et les lignes électriques ont rendu les déplacements dans la région de Portland périlleux.

Des égouts pluviaux bloqués dans l’État de Washington et l’Idaho ont soulevé des inquiétudes au sujet des inondations.

Plus de 70% des États-Unis étaient enneigés lundi après-midi, a rapporté le service météorologique.

Dans une autre tournure météorologique cruelle lundi après-midi, des parties de la Floride, de l’Alabama et de la Géorgie étaient sous la surveillance des tornades, ce qui signifie que les conditions météorologiques étaient favorables au développement de tornades.

Malheureusement, une deuxième tempête hivernale qui a frappé le nord-ouest lundi devrait apporter plus de neige et de glace dans certaines parties du sud, du Midwest et de l’est cette semaine, a déclaré weather.com.

Contribuer: The Associated Press