Au moins 3 morts dans la fusillade de Paris

La France a été frappée par des attentats terroristes islamistes à grande échelle en 2015 et 2016, et, dans les années qui ont suivi, par une série de coups de feu et d’attaques au couteau plus petits mais meurtriers, souvent perpétrés par des assaillants isolés. Mais ces problèmes de sécurité se sont beaucoup moins fait sentir ces dernières années en France, et les fusillades de masse restent rares.

Le parquet a indiqué que l’identité du suspect était toujours en cours de vérification, ajoutant qu’il avait ouvert une enquête pour meurtre.

Mme Beccuau a déclaré que le tireur avait été impliqué dans au moins deux autres affaires criminelles. Il était soupçonné d’avoir attaqué des personnes vivant dans des tentes près de Bercy, un quartier du 12e arrondissement de Paris. L’homme a été détenu après l’ouverture d’une enquête fin 2021, mais il a été récemment libéré, a déclaré Mme Beccuau.

Mme Beccuau a déclaré que le suspect avait également été récemment condamné dans une autre affaire, mais elle n’a pas fourni de détails.

Un témoin, qui n’a été identifié que sous le nom d’Ali, a déclaré à la chaîne d’information BFMTV qu’il marchait dans la rue lorsqu’il a entendu des coups de feu et qu’il s’est retourné.