Au moins 3 morts, 4 blessés ; la police recherche un mobile

Au moins trois personnes ont été tuées et quatre ont été blessées Lundi soir dans une fusillade dans le quartier Greater Ville de St. Louis.

La police a retrouvé les corps de deux hommes avec de multiples blessures par balle près d’un trottoir à l’extérieur d’un dépanneur vers 19h30, a déclaré la porte-parole Evita Caldwell à USA TODAY. Un troisième corps a été retrouvé dans une cour d’école voisine avec des blessures par balle au torse.

La police a identifié les victimes comme étant Kevin Page, 40 ans; Charlie Anderson, 31 ans ; et OJ Pernell, 44. Tous les trois sont originaires de la région de St. Louis et ont été déclarés morts sur les lieux, selon un tweet de la police.

« Nous nous réveillons le cœur lourd après la fusillade dans la grande ville la nuit dernière. Nous prions pour les victimes et leurs familles », a déclaré le maire Tishaura Jones. mentionné sur Twitter. « Après des décennies de négligence, je m’engage à réinvestir dans North City pour lutter contre les causes profondes de la criminalité. Plus de ressources rendent nos collectivités plus sûres.

Le chef de la police John Hayden a déclaré lundi lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait aucun motif connu pour la fusillade.

Quatre personnes, âgées de 28 à 47 ans, ont été retrouvées avec des blessures par balle.

Un homme à l’intérieur d’une entreprise voisine avait des blessures au torse et aux jambes. Il a été emmené dans un hôpital voisin et était dans un état critique mais stable, a déclaré Caldwell.

Une autre personne emmenée à l’hôpital était dans un état critique mais stable, et un homme touché au bras s’est rendu à l’hôpital et était stable. La septième victime a été soignée pour une écorchure par balle dans le dos et relâchée, a déclaré Caldwell.

« Tout ce que je sais, c’est que mon frère est parti et je ne le reverrai plus jamais », a déclaré Keith Pernell à KTVI.

Les résidents ont déclaré au point de vente que Page était propriétaire du dépanneur.

Hayden a déclaré que les agents avaient parcouru la zone et recherché une vidéo de surveillance de la fusillade. Des travailleurs sociaux étaient sur les lieux avec des membres de la famille.

« C’est très tôt dans l’enquête », a-t-il déclaré.

Saint-Louis a enregistré un nombre presque record de 262 meurtres l’année dernière et est à un rythme similaire en 2021. La ville a signalé à plusieurs reprises le taux de meurtres le plus élevé parmi les villes américaines ces dernières années, selon les données fédérales.

Contribution : Grace Hauck, USA TODAY ; The Associated Press

Contactez News NOW Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.