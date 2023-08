Au moins 3 Marines américains tués et plusieurs blessés après des accidents d’avion lors d’exercices de guerre en Australie

Au moins trois Marines américains auraient été tués après le crash d’un avion Osprey lors d’exercices en Australie.

Les trois personnes décédées faisaient partie des 23 membres du personnel à bord : cinq ont été transportés à l’hôpital, tandis que d’autres ont été triés sur place.

L’avion Osprey – un hybride hélicoptère-avion – a une histoire marquée par une série d’accidents mortels au fil des ans.

Darwin – Trois Marines américains sont morts dimanche après qu’un avion Osprey s’est écrasé sur une île tropicale isolée au nord de l’Australie lors d’exercices de guerre, ont annoncé des responsables militaires américains.

Cinq Marines ont été secourus du lieu de l’accident et transportés par avion vers un hôpital de Darwin dans un « état grave », ont indiqué les responsables américains, tandis que la police australienne a déclaré qu’elle triait le reste de l’équipage blessé sur place.

« Il y avait au total 23 personnes à bord », ont indiqué des responsables militaires américains dans un communiqué.

« Trois personnes ont été confirmées décédées, tandis que cinq autres ont été transportées à l’hôpital Royal Darwin dans un état grave. »

Les efforts de secours ont été compliqués par le lieu de l’accident : l’île Melville, isolée et peu peuplée, à environ 60 km au nord du continent australien.

« Les efforts de rétablissement sont en cours », ont déclaré des responsables américains, ajoutant qu’une enquête sur les causes de l’incident avait été ouverte.

Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié l’incident de « tragique » et « regrettable », mais a souligné que les autorités essayaient toujours de reconstituer ce qui s’était passé.

« Nous voulons nous assurer que toute information fournie est absolument exacte », a-t-il déclaré aux journalistes.

L’Osprey – un mélange entre un hélicoptère et un avion – participait aux exercices Predators Run, une série conjointe d’exercices de guerre impliquant des milliers de soldats des États-Unis et d’Australie, ainsi que d’autres armées comme l’Indonésie et les Philippines.

Avion en difficulté

Le nord de l’Australie est devenu une base de plus en plus importante pour l’armée américaine ces dernières années, alors que Washington et Canberra travaillent ensemble pour contrer l’influence croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique.

L’avion Osprey a une histoire mouvementée, marquée par une série d’accidents mortels au fil des ans.

Quatre Marines américains ont été tués en Norvège l’année dernière lorsque leur avion V-22B Osprey s’est écrasé lors d’exercices d’entraînement de l’OTAN.

Un avion de l’US Marine OV-22 Osprey décolle dans le cadre des exercices de guerre annuels « Balikatan » entre les États-Unis et les Philippines, au large des eaux de la mer de Chine méridionale, le 31 mars 2022 à Claveria, dans la province de Cagayan, aux Philippines. Getty Images PHOTO : Ezra Acayan/Getty Images

Trois Marines ont été tués en 2017 lorsqu’un Balbuzard pêcheur s’est écrasé après avoir heurté l’arrière d’un navire de transport alors qu’il tentait d’atterrir en mer, au large de la côte nord de l’Australie.

Et 19 Marines sont morts en 2000, lorsque leur Balbuzard pêcheur s’est écrasé lors d’exercices en Arizona.

Au début de l’année, l’armée américaine a temporairement immobilisé au sol tous les pilotes qui n’étaient pas impliqués dans des missions critiques, les obligeant à suivre une formation complémentaire après une série d’incidents de sécurité.

Les Osprey sont des avions rapides à rotor inclinable qui combinent les caractéristiques des hélicoptères et des avions à turbopropulseurs, selon l’US Air Force.

L’avion hybride dispose de deux moteurs orientables positionnés sur des extrémités d’ailes fixes qui lui permettent d’atterrir et de décoller verticalement, mais également de voyager beaucoup plus rapidement qu’un hélicoptère conventionnel.

L’incident de dimanche fait suite à un accident d’entraînement mortel le mois dernier, dans lequel quatre Australiens sont morts lorsque leur hélicoptère Taipan a plongé dans la mer lors d’une série d’exercices de guerre multinationaux dans le Queensland.

Le Taipan avait participé à l’exercice à grande échelle Talisman Sabre, qui a rassemblé 30 000 militaires d’Australie, des États-Unis et de plusieurs autres pays.

Il s’est écrasé près des îles Whitsunday alors qu’il participait à une opération nocturne.