Au moins 3 blessés et évacuation ordonnée après des explosions secouant une usine de munitions en Serbie pour la 2e fois en un MOIS (VIDEOS)

« En raison de l’explosion à l’installation de Sloboda, il est nécessaire d’évacuer d’urgence tous les citoyens vivant à proximité de l’usine. Le lieu d’évacuation est le stade de la ville », Le maire de Cacak, Milun Todorović, a annoncé samedi soir sur les réseaux sociaux, alors que les flammes déchiraient l’usine et auraient commencé à se propager au territoire voisin.

L’usine ‘Sloboda’ (Liberté), au sud-ouest de Cacak, a été secouée par une puissante explosion vers 20 heures, heure locale, qui a été suivie d’une autre, plus petite, selon la télévision serbe.

Deux hommes et une femme ont été blessés dans l’explosion, apparemment à cause des éclats de verre, et ont été transportés à l’hôpital.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent un incendie qui fait rage et une épaisse fumée s’échappant du site.

Des explosions ont secoué l’usine du fabricant de munitions serbe Sloboda dans la ville de Cacak. pic.twitter.com/ocniJcfipy — Никола Миковић / Nikola Mikovic (@nikola_mikovic) 19 juin 2021

Au kakva eksplozija iz pravca slobode😳 pic.twitter.com/vpY7sNGZSN — Baltazar фарбар (@Goran_Cuvi_z) 19 juin 2021

L’incident de samedi marque la deuxième fois en moins d’un mois que l’usine est touchée par une puissante explosion. Le 4 juin, une série d’explosions a secoué l’usine et l’évacuation a été ordonnée pour les maisons voisines. Alors que les explosions se sont poursuivies pendant plusieurs jours, personne n’a été blessé dans l’incident. À l’époque, le président serbe Aleksandar Vucic avait estimé les dommages causés par l’explosion à 2 millions d’euros (2,4 millions de dollars).

Fondée en 1948, Sloboda emploie environ 2 500 travailleurs et se spécialise dans la production d’obus de chars et d’artillerie, ainsi que de plusieurs types d’armes antichar propulsées par fusée. Elle produit également quelques appareils électroménagers.

L’usine a été paralysée lors de la campagne de bombardement de l’OTAN en 1999 au Kosovo, mais a été reconstruite depuis.

