Au moins 296 personnes tuées après un puissant séisme de magnitude 7 qui frappe le Maroc

Au moins 296 personnes sont mortes au Maroc après un puissant tremblement de terre qui a frappé vendredi soir près de Marrakech, selon le ministère de l’Intérieur du pays.

Le séisme a enregistré une magnitude initiale de 6,8 lorsqu’il s’est produit à 23 h 11, heure locale, avec une réplique de 4,9 sur l’échelle de Ritcher environ 20 minutes plus tard, selon l’US Geological Survey.

Les secousses, d’une magnitude de 7,2 selon le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique du Maroc, ont renversé plusieurs bâtiments dans les villes du pays et poussé les gens à fuir leurs maisons tard dans la nuit.

La plupart des décès ont été signalés dans les zones montagneuses difficiles d’accès du Maroc, selon Reuters.

Les habitants ont partagé sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des bâtiments réduits en ruines, notamment les célèbres murs rouges entourant la vieille ville et le site de Marrakech, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des vidéos montraient des gens sortant en courant des restaurants et des immeubles d’habitation et se rassemblant à l’extérieur.

Certains bâtiments se seraient complètement effondrés et des hôpitaux auraient également été évacués.

L’épicentre se trouvait dans les montagnes de l’Atlas, à environ 70 km au sud de Marrakech et à environ 18 km sous la surface de la Terre, selon l’USGS.

Les informations locales suggèrent que Marrakech et ses environs ont été les zones les plus touchées, certains bâtiments étant complètement réduits en décombres et en poussière.

Le ministère marocain de l’Intérieur a déclaré dans une déclaration télévisée que les secousses ont frappé les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua et Taroudant, appelant les habitants à rester calmes.

Jusqu’à présent, 296 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées, alors que le bilan devrait encore s’alourdir, selon le ministère de l’Intérieur.

Une shakemap mise à disposition par l’United States Geological Survey (USGS) montre l’emplacement d’un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé près de Marrakech, au Maroc, le 8 septembre 2023. (Document EPA/USGS)

L’USGS estime qu’environ 20 millions de personnes ont probablement ressenti des secousses suite au tremblement de terre, et plus de 2 millions de personnes ont subi des secousses fortes ou très fortes.

Les secousses ont été ressenties jusqu’au Portugal et en Algérie, ont indiqué l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère et la Défense civile algérienne.

« Nos voisins sont sous les décombres et les gens travaillent dur pour les secourir en utilisant les moyens disponibles dans le village », a déclaré à Reuters un habitant du village d’Asni, près de l’épicentre.

Les autorités marocaines et l’agence de presse officielle marocaine MAP n’ont pas publié d’informations sur les victimes ou les dégâts.

Les secousses sont les plus fortes depuis des années affectant le Maroc.

En 1960, un séisme de magnitude 5,8 avait frappé près d’Agadir et avait fait des milliers de morts.