Au moins 296 morts dans un puissant séisme qui frappe le Maroc

Au moins 296 personnes ont été tuées après qu’un violent séisme de magnitude 6,8 a secoué le Maroc vendredi soir, selon l’agence de presse nationale citant le ministère de l’Intérieur du pays. Le séisme a eu lieu à 23 h 11, heure locale, à environ 75 kilomètres au sud-est de Marrakech, et a poussé les habitants paniqués de plusieurs villes à fuir dans les rues en quête de sécurité.

Marrakech a été parmi les villes les plus touchées, selon les médias locaux, même si le choc a également été ressenti dans d’autres villes, notamment à Casablanca, Rabat et Fès.

L’Institut géologique des États-Unis a déclaré dans un rapport préliminaire que, depuis 1900, il n’y a eu aucun tremblement de terre de magnitude 6 ou plus dans un rayon de 500 kilomètres autour de l’endroit où l’événement de vendredi s’est produit dans les montagnes de l’Atlas, et seulement neuf tremblements de terre de magnitude 5 ou plus. .