Au moins 296 morts au Maroc alors qu’un séisme de magnitude 6,8 secoue la ville et transforme des monuments historiques en décombres

Au moins 296 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 6,8 qui a secoué le Maroc.

Le séisme a eu lieu peu après 23 heures, heure locale, obligeant les habitants à fuir les bâtiments et à attendre les répliques dans les rues de Marrakech.

Un séisme de magnitude 6,8 secoue le Maroc Crédit : Reuters

Des bâtiments réduits en ruines à Marrakech Crédit : Reuters

Les gens auraient attendu dans la rue après le séisme initial au lieu de se retirer à l’intérieur au cas où ce ne serait pas sûr. Crédit : Reuters

L’US Geological Survey a indiqué à titre préliminaire que le séisme avait été enregistré à 23 h 11, heure locale, avec une magnitude de 6,8 sur l’échelle de Richter.

Les secousses auraient duré plusieurs secondes.

Une réplique de magnitude 4,9 a été enregistrée 19 minutes plus tard.

L’épicentre du séisme se trouvait dans les montagnes de l’Atlas, à un peu plus de 65 kilomètres au sud de Marrakech, selon le Service géologique.

L’épicentre se trouvait également près d’Oukaimeden, la station de ski populaire, et du Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord.

Les autorités continuent d’examiner l’étendue des dégâts.

Le ministère marocain de l’Intérieur a déclaré samedi matin, heure locale, qu’au moins 296 personnes étaient mortes et craint que ce nombre n’augmente.

153 autres personnes ont été blessées et soignées dans les hôpitaux locaux.

Le ministère a également indiqué que la plupart des dégâts ont été enregistrés en dehors des villes.

Mais les bâtiments et les monuments historiques de villes comme Marrakech ont été réduits en ruines.

Les murs rouges entourant la ville – qui ont été désignés site du patrimoine mondial de l’UNESCO – ont été endommagés, selon CBS News.

Les gens ont fui les restaurants et les bâtiments lorsque le séisme a frappé.

De la poussière a été vue recouvrant les voitures alors que les résidents et les touristes se rassemblaient après le séisme.

Les gens auraient attendu dans la rue après le premier séisme au lieu de se retirer à l’intérieur au cas où la sécurité ne serait pas assurée.

De la poussière a été vue recouvrant les voitures alors que les gens se rassemblaient après le séisme. Crédit : Reuters

Les gens se sont rassemblés dans les rues après le premier séisme Crédit : Reuters

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The US Sun en ligne. The-Sun.com est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sportives, des histoires vraies, des photos à couper le souffle et des vidéos à ne pas manquer. Aimez-nous sur Facebook à Facebook.com/TheSunUS et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) à @TheSunUS.