Au moins 29 morts dans les inondations de la mousson en Inde

Au moins 29 personnes sont mortes en Inde après des jours de pluies de mousson, rendant de nombreuses zones inaccessibles avec des ponts détruits et des routes bloquées.

Les autorités attendaient une pause dans les pluies pour envoyer des missions d’hélicoptère pour secourir environ 300 personnes bloquées.

Plus de pluie est attendue dans de grandes parties du pays au cours des prochains jours.

Des jours de pluies intenses de mousson dans le nord de l’Inde ont fait au moins 29 morts, rendant de nombreuses zones inaccessibles avec des ponts brisés et des routes bloquées, ont annoncé lundi des responsables.

Des images télévisées ont montré des inondations soudaines et des glissements de terrain déclenchés par des pluies torrentielles, emportant des véhicules, démolissant des bâtiments et détruisant des ponts dans l’État vallonné de l’Himachal Pradesh, la zone la plus touchée.

« Au cours des deux derniers jours, le nombre de morts dues aux pluies de mousson est passé à 20 dans l’Himachal Pradesh », a déclaré Omkar Sharma, un haut responsable de la gestion des catastrophes dans l’État.

Neuf autres décès ont été signalés au Rajasthan, dans l’Uttar Pradesh et dans les régions himalayennes de l’Uttarakhand et du Cachemire, faisant passer le nombre de personnes tuées depuis samedi de 15 à au moins 29.

Le ministre en chef de l’Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, a exprimé sa « profonde tristesse » face à la mort et a déclaré que le gouvernement « faisait tous ses efforts » pour faire face à la situation, avec plus de pluie prévue.

Les autorités attendaient une pause dans les pluies pour envoyer des missions d’hélicoptères pour sauver environ 300 personnes bloquées – y compris des touristes – dans les régions de l’Himachal Pradesh de Lahaul-Spiti et Kullu.

Le département météorologique indien a prévu plus de pluie dans de grandes parties du nord du pays dans les prochains jours.

Les écoles de New Delhi ont été fermées lundi après avoir reçu le plus de pluie en une seule journée de juillet en quatre décennies, et la capitale était en état d’alerte maximale alors que la rivière Yamuna coulait près des niveaux de danger, avec de nombreuses routes inondées.

Les rues et les quartiers de l’État du Pendjab étaient également remplis d’eau de pluie jusqu’aux genoux.

Les données officielles montrent que les pluies de mousson à travers le pays au cours de la première semaine de juillet ont déjà produit environ 2 % de précipitations en plus que la normale.

La mousson d’été apporte à l’Asie du Sud environ 80 % de ses précipitations annuelles, ainsi que la mort et la destruction dues aux inondations et aux glissements de terrain.

Les précipitations sont difficiles à prévoir et varient considérablement, mais les scientifiques affirment que le changement climatique rend la mousson plus forte et plus irrégulière.