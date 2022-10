Au moins 29 000 migrants sont morts en tentant d’atteindre l’Europe depuis 2014, selon des chercheurs de l’ONU

Plus de 29 000 migrants sont morts en tentant d’atteindre l’Europe depuis 2014, dont 5 000 au cours des deux dernières années, a indiqué mardi l’Organisation internationale pour les migrations dans un rapport.

Le projet sur les migrants disparus de l’agence des Nations Unies a évoqué “l’augmentation du nombre de décès observés sur les routes à travers la Méditerranée, aux frontières terrestres vers l’Europe et à l’intérieur du continent”.

Selon son rapport, la route migratoire la plus meurtrière reste la Méditerranée centrale, où 2 836 personnes sont mortes depuis janvier 2021 en tentant d’atteindre l’Italie ou Malte, principalement depuis la Libye et la Tunisie.

Les opérations de sauvetage sur cette route par des navires militaires italiens et des bateaux exploités par des organisations caritatives au large des côtes sud de l’Italie se sont intensifiées ces dernières semaines, les navires humanitaires attendant souvent des jours avant d’obtenir l’autorisation d’accoster dans les ports italiens.

Des centaines de personnes secourues ont été temporairement hébergées dans un centre d’accueil surpeuplé sur la petite île italienne de Lampedusa, où de nouveaux arrivants sont enregistrés quotidiennement.

Selon le rapport de l’OIM, la deuxième voie la plus meurtrière était la route atlantique de l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries espagnoles, où plus de 1 500 décès ont été enregistrés depuis 2021.

ÉCOUTEZ | Route dangereuse des îles Canaries vers l’Europe pour de nombreux migrants :

Le courant8:28Les îles Canaries deviennent une route vers l’Europe pour un grand nombre de migrants et de réfugiés Ces dernières années, des dizaines de milliers de personnes sont mortes en mer Méditerranée en essayant de se rendre en Europe depuis l’Afrique et le Moyen-Orient. Aujourd’hui, beaucoup tentent une nouvelle route : traverser l’océan Atlantique pour rejoindre les îles espagnoles des Canaries. Nous discutons avec Inigo Vila, directeur de l’unité d’urgence de la Croix-Rouge espagnole, du travail que son organisation fait avec les personnes qui arrivent là-bas.

Augmentation des décès dans la Manche

Les chercheurs ont déclaré que leur décompte était probablement un sous-dénombrement étant donné la difficulté de collecter et de confirmer des informations sur les bateaux qui disparaissent en mer sans témoins.

Alors que le pays d’origine est donc difficile à déterminer dans tous les cas, ils ont suivi 20 pays à partir desquels au moins 40 personnes sont mortes en essayant d’atteindre l’Europe, avec la Syrie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et le Sénégal en tête de liste.

Selon le rapport, un nombre croissant de décès a également été observé dans d’autres régions frontalières de l’Europe, ainsi qu’en Grèce, dans les Balkans occidentaux et dans la Manche.

Les habitants de la ville côtière de Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie, défilent en procession le 18 octobre avec le corps d’un migrant tunisien retrouvé en mer la veille. Des dizaines de milliers de migrants clandestins ont tenté d’atteindre l’Europe ces dernières années, dont beaucoup de Tunisiens épuisés par une crise économique chronique. (Fathi Nasri/AFP/Getty Images)

De nombreux décès “auraient pu être évités par une assistance rapide et efficace aux migrants en détresse”, a déclaré le Missing Migrants Project.

Les garde-côtes italiens ont secouru mardi environ 400 personnes à bord d’un bateau parti de Libye, selon Alarm Phone, une ligne d’assistance téléphonique gérée par des bénévoles pour les migrants et les réfugiés en difficulté en mer. Les garde-côtes italiens n’ont pas immédiatement renvoyé les messages téléphoniques et électroniques concernant l’incident.

Alarm Phone a également signalé que deux grands bateaux en bois transportant près de 1 400 personnes sont partis ensemble de l’est de la Libye et ont atteint les zones de recherche et de sauvetage de l’Italie et de Malte dans des conditions de détresse mardi.

“On nous a dit que l’un transportait environ 700 personnes, le second environ 650 personnes. Selon certaines informations, une personne est décédée et les moteurs ne fonctionnent plus. Une énorme opération de sauvetage est nécessaire!” le groupe a tweeté.

Le nouveau gouvernement italien veut freiner la migration irrégulière

L’Italie lutte depuis plus d’une décennie pour empêcher les migrants de traverser dans des bateaux de passeurs en provenance d’Afrique du Nord.

Dans son premier discours au parlement, la première ministre italienne Giorgia Meloni s’est engagée mardi à lutter contre l’immigration clandestine, relançant l’idée d’un blocus naval sur les bateaux quittant les pays d’Afrique du Nord.

“Nous voulons arrêter les départs illégaux, enfin écraser le trafic d’êtres humains en Méditerranée”, a déclaré Meloni, ajoutant que son gouvernement présenterait une proposition à l’Union européenne pour une opération en accord avec les autorités d’Afrique du Nord.

Les migrants attendent de monter à bord d’un navire commercial avant d’être transférés dans une installation opérationnelle le 4 août à Lampedusa, en Italie. L’île italienne de Lampedusa a atteint 500 % de surcapacité dans les centres d’accueil de migrants cet été. (Anthony Masiello/Getty Images)

Le plan comprendrait la création de lieux dans les pays africains où les organisations internationales évalueraient les demandes d’asile, décidant “qui a le droit de rester en Europe et qui ne l’a pas”, a-t-elle expliqué.

“Tout ce que nous voulons faire, c’est éviter que la sélection de ceux qui viennent en Italie soit faite par des passeurs”, a-t-elle déclaré.

Des idées similaires ont été rejetées par le passé par les pays d’Afrique du Nord.

L’un des principaux partenaires de la coalition gouvernementale de Meloni est Matteo Salvini, le chef du parti de droite de la Ligue. En tant que ministre de l’intérieur italien en 2018-19, Salvini a cherché à arrêter les bateaux de sauvetage d’amener des migrants dans les ports italiens.

Des refoulements controversés et meurtriers

Dans son rapport, le Missing Migrants Program a publié pour la première fois des chiffres sur les décès dus à des soi-disant refoulements, ou expulsions forcées, par les autorités européennes. Il a compté 252 décès sur la base des rapports des survivants.

Les refoulements sont illégaux, selon le droit international et le droit européen, car ils violent le droit de demander l’asile et le principe juridique qui interdit le retour de quiconque dans un endroit où il risquerait d’être persécuté, torturé ou menacé de mort.

250➕êtres humains sont morts en raison d’expulsions forcées par les autorités européennes depuis 2021.

Ces décès liés au refoulement sont presque certainement sous-estimés en raison du manque de transparence et d’accès entourant de tels événements.

Lire la déclaration➡https://t.co/CPLCgx7wUq pic.twitter.com/eEK2crsdex< /a> —@MigrantsMissants

Le rapport indique que 97 des décès liés au refoulement ont été documentés en Méditerranée centrale, 70 en Méditerranée orientale, 58 à la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, 23 en Méditerranée occidentale et quatre à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

“De tels cas sont presque impossibles à vérifier dans leur intégralité en raison du manque de transparence, du manque d’accès et de la nature hautement politisée de ces événements, et en tant que tels, ces chiffres sont probablement une sous-estimation du nombre réel de décès”, indique le rapport. .