Au moins 27 morts dans le bombardement d’un marché en Ukraine occupée par la Russie

Les obus d’artillerie qui ont frappé la zone avaient été tirés depuis la région de Kurakhove et Krasnohorivka, à l’ouest, a indiqué Pouchiline, ajoutant que les services d’urgence étaient intervenus sur les lieux.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, « condamne fermement toutes les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, y compris le bombardement d’aujourd’hui de la ville de Donetsk en Ukraine », selon un porte-parole de l’ONU, ajoutant que toutes ces attaques sont interdites par le droit international humanitaire.

Donetsk est l’une des quatre régions d’Ukraine que la Russie a annexées illégalement en 2022, quelques mois après que Moscou a lancé son invasion à grande échelle.

Le ministère russe des Affaires étrangères a également blâmé l’Ukraine et qualifié la frappe d’« attaque terroriste ».

Dimanche également, un incendie s’est déclaré dans un terminal de transport de produits chimiques du port russe d’Oust-Luga à la suite de deux explosions, ont indiqué des responsables régionaux. Les médias locaux ont déclaré que le port de la mer Baltique, à 165 kilomètres au sud-ouest de Saint-Pétersbourg, avait été attaqué par des drones ukrainiens, provoquant l’explosion d’un réservoir de gaz.

L’incendie s’est produit sur un site géré par le deuxième producteur de gaz naturel de Russie, Novatek.

Dans une déclaration au média russe RBC, la société a imputé l’incendie à une « influence extérieure », affirmant que les opérations dans le port avaient été suspendues.

Yuri Zapalatsky, chef du district de Kingisepp, dans le golfe de Finlande, où se trouve le port, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune victime mais que la zone était en état d’alerte élevé.

Le média Fontanka a rapporté que deux drones avaient été détectés dimanche matin en train de voler vers Saint-Pétersbourg, mais avaient été redirigés vers le district de Kingisepp. AP n’a pas pu vérifier les rapports de manière indépendante.

Le ministère russe de la Défense n’a signalé aucune activité de drones dans la région de Kingisepp lors de son briefing quotidien. Il a indiqué que quatre drones ukrainiens avaient été abattus dans la région russe de Smolensk et que deux autres avaient été abattus dans les régions d’Orel et de Toula.

Des responsables russes avaient précédemment confirmé qu’un drone ukrainien avait été abattu jeudi dans la banlieue de Saint-Pétersbourg.

Lors des combats sur la ligne de front, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces de Moscou avaient pris le contrôle du village de Krokhmalne, dans la région ukrainienne de Kharkiv. Les forces ukrainiennes ont confirmé que la colonie avait été occupée, mais ont qualifié sa capture de temporaire.

Le porte-parole du commandement des forces terrestres ukrainiennes, Volodymyr Fityo, a déclaré que les troupes de Kiev avaient été retirées du village, qui comptait environ 45 habitants avant le début de la guerre, vers des positions de réserve.

« Cela fait probablement cinq maisons », a-t-il déclaré au média ukrainien Hromadske. “Notre objectif principal est de sauver la vie des défenseurs ukrainiens.”

Les récentes attaques russes ont tenté de trouver des failles dans la défense ukrainienne en utilisant un grand nombre de missiles et de drones dans le but apparent de saturer les systèmes de défense aérienne.

Ces barrages massifs – plus de 500 drones et missiles ont été tirés entre le 29 décembre et le 2 janvier, selon des responsables de Kiev – épuisent également les stocks d’armes de l’Ukraine.