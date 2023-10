Au moins 27 personnes ont été tuées après que l’ouragan Otis, l’une des tempêtes les plus puissantes jamais frappées au Mexique, ait frappé la station balnéaire d’Acapulco, dans le Pacifique.

Otis, avec des vents de 270 kilomètres par heure (165 miles par heure), a arraché les toits des maisons et des hôtels, arraché les arbres du sol et coupé en grande partie les communications et les liaisons routières avec la région.

Certains hôpitaux ont été contraints d’évacuer des patients en raison d’inondations qui ont inondé les rues et laissé les voitures submergées dans une traînée de décombres à travers la ville de près de 900 000 habitants.

“Ce qu’Acapulco a subi a été vraiment désastreux”, a déclaré jeudi le président Andres Manuel Lopez Obrador lors d’une conférence de presse à Mexico.

De nombreuses personnes tuées ont été emportées par les rivières en crue, selon les autorités. Quatre personnes restent portées disparues. Le gouvernement n’a pas précisé le nombre de blessés mais a déclaré l’état d’urgence dans la région.

En quelques heures, Otis s’est intensifié, passant d’une tempête tropicale à la catégorie la plus puissante de l’échelle Saffir-Simpson en cinq étapes avant de toucher terre, prenant les autorités par surprise.

“C’est sans précédent dans le pays ces derniers temps, non seulement en raison de la rapidité avec laquelle il s’est renforcé, mais aussi de l’ampleur de l’ouragan”, a déclaré Lopez Obrador.

L’Organisation météorologique mondiale a décrit l’ouragan comme « l’un des cyclones tropicaux à l’intensification la plus rapide jamais enregistré ».

“Trois heures de terreur”

Les habitants d’Acapulco ont raconté une épreuve terrifiante lorsqu’Otis a touché terre dans la nuit de mercredi matin.

“Le bâtiment a tremblé comme s’il y avait eu un tremblement de terre”, a déclaré à la chaîne de télévision Televisa Citlali Portillo, responsable d’un hébergement touristique, affirmant qu’elle s’était réfugiée dans une baignoire.

Erik Lozoya, un magicien professionnel, a déclaré avoir enduré « trois heures de terreur » avec sa femme et ses deux petites filles dans une chambre d’hôtel d’Acapulco alors que l’ouragan brisait les fenêtres et balayait le bâtiment avec une intensité assourdissante.

“C’était littéralement comme si nos oreilles allaient exploser”, a déclaré cet homme de 26 ans, qui s’est barricadé dans une salle de bain avec sa famille et quatre autres personnes. « On a vu voler des matelas, des réservoirs d’eau. Le plafond a commencé à s’effondrer.

Certains habitants ont travaillé pendant des heures dans la boue et les débris pour tenter de trouver de la nourriture et un abri.

« Acapulco est un désastre total. Ce n’est plus ce que c’était avant”, a déclaré Eric Hernández, 24 ans.

« Les magasins avaient tous été pillés, les gens se battaient pour des choses. Nous avons donc décidé de marcher car il ne restait plus rien », a-t-il déclaré.

Lopez Obrador s’est rendu à Acapulco mercredi soir par la route, changeant de véhicule à plusieurs reprises en raison des glissements de terrain et des inondations provoqués par la tempête.

Une publication sur les réseaux sociaux le montrait assis dans une jeep militaire coincée dans la boue.

Jeudi après-midi, le gouvernement a annoncé que la tour de contrôle de l’aéroport international d’Acapulco était à nouveau opérationnelle et qu’un pont aérien permettant aux touristes de rejoindre Mexico serait opérationnel à partir de vendredi.

Les autorités mexicaines ont déclaré qu’Otis était la tempête la plus puissante jamais survenue sur la côte Pacifique du Mexique.

Le ministère de la Défense a déclaré que près de 8 400 membres de l’armée, de l’armée de l’air et de la garde nationale mexicaines avaient été déployés dans et autour d’Acapulco pour aider au nettoyage.

Acapulco est la plus grande ville de l’État de Guerrero, au sud du pays, l’un des plus pauvres du Mexique. L’économie locale dépend fortement du tourisme et Otis a causé d’importants dégâts à certains des hôtels les plus célèbres de la côte de la ville.

Qualifiant la tempête de “totalement dévastatrice”, la gouverneure de Guerrero, Evelyn Salgado, a déclaré que 80 pour cent des hôtels de la ville avaient été touchés par la tempête et que les autorités s’efforçaient de rétablir l’électricité et de réactiver les pompes à eau potable.