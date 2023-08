Au moins 27 migrants retrouvés morts dans le désert près de la frontière tunisienne, selon le gouvernement libyen

LE CAIRE — Au moins 27 migrants d’Afrique subsaharienne sont morts ces derniers jours dans le désert occidental du pays près de la frontière avec la Tunisie, ont annoncé les autorités libyennes.

Dans un communiqué publié sur Facebook, le ministère libyen de l’Intérieur a déclaré mardi soir que les corps avaient été découverts récemment près de la frontière et qu’une équipe médico-légale avait été déployée dans la région. Dans le même message, le ministère a publié des photos de migrants africains recevant des soins d’équipes médicales libyennes.

Mohamed Hamouda, porte-parole du gouvernement libyen, a confirmé mercredi la découverte des corps à l’Associated Press, mais a refusé de fournir plus de détails.

Ces derniers mois, les forces de sécurité tunisiennes ont commencé à retirer certains migrants des zones côtières, à les emmener ailleurs et, selon les migrants, à en jeter certains dans le désert. Plus tôt ce mois-ci, le ministre tunisien de l’Intérieur a admis que de petits groupes de migrants subsahariens essayant d’entrer dans le pays sont repoussés dans les zones désertiques frontalières avec la Libye et l’Algérie.

La côte orientale de la Tunisie a dépassé la Libye voisine en tant que principal point de départ de la région pour les migrants, principalement d’Afrique subsaharienne, qui tentent de se rendre en Italie et dans d’autres parties de l’Europe dans de petites embarcations. Avec l’afflux de migrants dans la ville côtière de Sfax et d’autres points de lancement, les tensions ont augmenté entre les migrants et la population locale.

Le Comité national des droits de l’homme en Libye, un groupe local de défense des droits qui travaille avec les autorités libyennes, a déclaré qu’il pensait que les forces de sécurité tunisiennes avaient expulsé de force les migrants, les abandonnant dans le désert sans eau ni nourriture.

Ahmed Hamza, chef du comité, a déclaré à l’AP que les corps avaient été découverts par les gardes-frontières libyens mardi.

Un porte-parole des forces frontalières libyennes a nié avoir récupéré des cadavres près de la frontière tunisienne mardi, mais a refusé de commenter davantage. L’AP n’a pas été en mesure de concilier les récits contradictoires.

Au moins 35 corps ont été récupérés à la frontière tuniso-libyenne depuis le début des expulsions de migrants en juillet, a déclaré Hamza. Selon les statistiques compilées par le comité qu’il préside, plus de 750 immigrés africains ont été expulsés de force de Tunisie vers la Libye depuis juillet.

Les Africains noirs en Tunisie sont de plus en plus confrontés à la discrimination et à la violence depuis que le président tunisien Kais Saied a déclaré que les migrants subsahariens faisaient partie d’un complot visant à effacer l’identité du pays lors d’un discours en février.

Dans un autre incident mercredi, 41 migrants se seraient noyés après que le bateau les transportant ait chaviré au large des côtes tunisiennes.

La Libye est un point de transit majeur pour les migrants du Moyen-Orient et d’Afrique fuyant les conflits et la pauvreté pour chercher une vie meilleure en Europe. Le pays riche en pétrole a sombré dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi.

Les trafiquants d’êtres humains ont profité de la décennie d’instabilité de la Libye pour s’enrichir grâce aux réseaux internationaux de contrebande.