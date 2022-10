Au moins 27 femmes et enfants, principalement des femmes et des enfants, sont morts après le renversement d’une remorque et son plonge dans un étang dans un accident d’horreur en Inde

Au moins 27 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont mortes après que leur caravane s’est renversée et a plongé dans un étang dans un accident d’horreur en Inde.

Vingt autres personnes ont été transportées d’urgence à l’hôpital lorsque le tracteur sur lequel elles se déplaçaient a perdu le contrôle et s’est renversé dans un étang en bordure de route.

Un tracteur renversé dans l’Utter Pradesh, en Inde, tuant 27 personnes Crédit : Tahir Ibn Manzoor

Le véhicule a perdu le contrôle et a basculé dans un étang Crédit : Tahir Ibn Manzoor

Le groupe de 40 adultes et enfants visitait un temple dans l’Uttar Pradesh lorsque la tragédie a frappé.

Les passagers – qui venaient du même village – ont été transportés d’urgence dans un hôpital de Bheetergaon, à proximité.

Des images effrayantes ont montré des habitants se précipitant pour récupérer des survivants et des morts de l’étang dans l’obscurité totale.

À un moment donné, des enfants ont été vus portés dans les bras de volontaires.

Le tracteur a perdu le contrôle alors qu’il revenait du temple Chandrika Devi à Unnao.

Il est entendu que le groupe s’est rendu au temple pour assister à une cérémonie “mondaine”, qui consiste à raser les premiers cheveux d’un bébé sur la tête, selon l’Hindustan Times.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé son chagrin face à la perte de vie.

Modi avait annoncé que les familles du défunt recevraient chacune 2 200 £ d’indemnisation.

“Affligé par l’accident de tracteur-chariot à Kanpur. Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Prières avec les blessés”, a tweeté Modi.

“L’administration locale fournit toute l’assistance possible aux personnes touchées.”

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a appelé les habitants à ne pas utiliser de tracteurs pour transporter des personnes.

“L’accident de la route dans le district de Kanpur est très déchirant”, a-t-il déclaré.

“Le magistrat du district et d’autres officiers supérieurs ont reçu l’ordre de se rendre sur place immédiatement et de mener des opérations de secours et de sauvetage sur le pied de guerre et de prendre des dispositions pour un traitement approprié des blessés.”

La police a ouvert une enquête sur l’incident.